اقتصاد|أسواق|الهند

رويترز: الهند تعاود تصدير القمح بعد توقف 4 سنوات

حفظ

SOLAWATA, INDIA - MARCH 25: An Indian farm worker harvests crops watered using a solar powered irrigation system on March 25, 2023 in Solawata, India. Indian farmer Hari Ram, 62, purchased solar panels to generate power to pump water and run an irrigation system to help grow wheat, lower electricity bills and ensure a steady power supply, and is one of several farmers in the area adopting solar energy to help water crops. (Photo by Rebecca Conway/Getty Images)
حكومة الهند سمحت بتصدير القمح مع وفرة المحصول (غيتي)
Published On 4/5/2026

نقلت قالت وكالة رويترز عن مصادر تجارية قولها إن متعاملين في الهند بدأوا في تصدير القمح لأول ⁠مرة منذ 4 سنوات، بعد أن جعل المحصول الوفير وارتفاع ⁠الأسعار العالمية وزيادة تكلفة الشحن سعر القمح الهندي أكثر تنافسية بالنسبة للمشترين في آسيا والشرق الأوسط.

وأضافت المصادر التي لم تفصح الوكالة عن هويتها أن شركة (آي.تي.سي) للسلع الاستهلاكية بدأت تحميل 22 ألف طن من القمح في ميناء كاندلا غرب الهند للشحن إلى الإمارات.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

وسمحت الهند، ثاني أكبر منتج للقمح في العالم بعد الصين بتصديره بعد حظر فرضته في ⁠2022، وهي تتوقع زيادة غير ⁠مسبوقة في المحصول هذا العام.

ومددت الحكومة هذا الحظر في عامي ⁠2023  و2024، بعد ⁠أن أدى الحر الشديد إلى تراجع المحصول واستنزاف المخزونات، ما تسبب في ‌ارتفاع قياسي في الأسعار وأثار تكهنات بأن الهند قد تحتاج إلى ‌الاستيراد ‌لأول مرة منذ 2017.

Vessels in the Strait of Hormuz near Bandar Abbas, Iran, May 4, 2026. Amirhosein Khorgooi/ISNA/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY
إغلاق مضيق هرمز تسبب في ارتفاع تكلفة الشحن (رويترز)

تأثير حرب إيران

وسمحت الحكومة الهندية بتصدير نحو 5 ملايين طن من القمح في مطلع هذا العام بعد أن أطمأنت لوفرة المحصول، لكن الموردين الهنود لم يتمكنوا قبل اندلاع حرب إيران من تصدير منتجاتهم نتيجة ارتفاع أسعار القمح الهندي بالمقارنة مع منتجين آخرين.

غير أن حرب إيران، وتوقف الملاحة في مضيق هرمز، وارتفاع تكلفة الشحن، دفع المستورين إلى شراء القمح الهندي خاصة في ظل الحاجة لتسليم شحنات من القمح بشكل فوري.

واستبعدت رويترز حدوث طفرة في صادرات الهند من القمح نظرا لأن الأسعار لا زالت مرتفعة نسبيا بالمقارنة مع دول أخرى تقوم بتصديره، مشيرة إلى أن مصدري القمح في إستراليا ومنطقة البحر الأسود يبيعونه بسعر ما بين 290 إلى 300 دولار للطن، ويشمل ذلك تكاليف التأمين والشحن، ما يجعل سعر القمح الهندي أعلى بنحو 20 دولارا للطن الواحد.

إعلان

وأضافت أن المشترين الذين يرغبون في الحصول على شحنات فورية يطلبون القمح الهندي، فيما يفضل من لديهم مخزونات كافية الانتظار للحصول على القمح بأسعار أقل من أستراليا والأرجنيتن ومنطقة البحر الأسود.

المصدر: رويترز
شاركنا بناء موقع الجزيرة الجديد!
شاركنا رأيك

إعلان