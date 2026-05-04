تصعيد هرمز يربك الأسواق.. النفط يقفز وتراجع الذهب والأسهم الأمريكية

قفزت أسعار النفط بنحو 5% اليوم الاثنين، بينما تراجعت أسعار الذهب ومؤشرات الأسهم الأمريكية، بعد هجمات إيرانية على سفن في محيط مضيق هرمز، وسط مخاوف من اتساع اضطرابات الإمدادات وارتفاع كلفة الطاقة عالميا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 4.98% لتسجل 113.56 دولار للبرميل وقت كتابة هذه السطور، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 3.05% إلى 105.05 دولار للبرميل.

وفي سوق المعادن النفيسة، تراجع الذهب الفوري بنسبة 1.88% إلى 4525.71 دولار للأوقية، وهبطت الفضة بنسبة 3.05% إلى 72.87 دولار، ونزل البلاتين بنسبة 2.19% إلى 1967.80 دولار، مع ارتفاع الدولار وتجدد المخاوف من بقاء معدلات الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وتراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال الجلسة، إذ انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.86% إلى 49072.58 نقطة، ونزل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.45% إلى 7197.32 نقطة، كما هبط مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.39% إلى 25016.61 نقطة وقت كتابة هذه السطور.

ونقلت وكالات أنباء إيرانية عن البحرية التابعة للحرس الثوري خريطة قالت إنها توسع المناطق التي تسيطر عليها إيران قرب مضيق هرمز لتشمل ميناءي الفجيرة وخورفكان الإماراتيين، إضافة إلى ساحل إمارة أم القيوين في الإمارات.

وقالت السلطات في إمارة الفجيرة إن حريقا اندلع في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية إثر هجوم بطائرة مسيرة قادمة من إيران، في حين قالت كوريا الجنوبية إن حريقا وانفجارا وقعا على متن سفينة تشغلها شركة "إتش إم إم" الكورية الجنوبية للشحن في مضيق هرمز.

النفط يصعد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس الأحد إن الولايات المتحدة ستبدأ جهودا لمساعدة سفن عالقة في مضيق هرمز، فيما أعلن الجيش الأمريكي اليوم أن مدمرتين تابعتين للبحرية الأمريكية ومزودتين بصواريخ موجهة دخلتا الخليج لكسر الحصار الإيراني، وأن سفينتين تجاريتين أمريكيتين عبرتا المضيق.

وقال محلل السلع لدى "يو بي إس" جيوفاني ستونوفو إن مسار الأسعار سيظل مائلا إلى الارتفاع ما دامت التدفقات عبر المضيق مقيدة.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغا عن واقعة ترتبط بسفينة شحن على بعد نحو 36 ميلا بحريا شمالي دبي، كما تلقت بلاغا آخر عن واقعة منفصلة على بعد 14 ميلا بحريا غربي ميناء صقر الإماراتي.

تأتي التطورات في وقت زادت فيه حساسية أسواق الطاقة لأي اضطراب في مضيق هرمز، الذي يمر عبره جانب كبير من تجارة النفط العالمية، مع استمرار تداعيات الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران.

وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي إن بلاده مدينة لشركائها الاستثماريين بإنتاج ما تحتاجه أسواق النفط العالمية دون قيود، مع التعاون في الوقت نفسه مع منتجي الخام الآخرين.

وأعلن تحالف أوبك بلس أمس الأحد أنه سيرفع أهداف إنتاج النفط 188 ألف برميل يوميا في يونيو/حزيران لسبعة أعضاء، في ثالث زيادة شهرية على التوالي.

الذهب والأسهم

على الرغم من أن الذهب يعد ملاذا تقليديا في فترات التوتر الجيوسياسي، فإن صعود الدولار وارتفاع أسعار الطاقة أعادا مخاوف التضخم إلى الواجهة، ما عزز توقعات استمرار البنوك المركزية في إبقاء معدلات الفائدة عند مستويات مرتفعة.

ويفقد الذهب جزءا من جاذبيته في بيئة الفائدة المرتفعة، لأنه أصل لا يدر عائدا، كما يؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة كلفة المعادن المقومة بالعملة الأمريكية على حائزي العملات الأخرى.

وفي وول ستريت، غلب القلق من التصعيد في مضيق هرمز على التفاؤل الذي رافق نتائج أعمال الشركات الأسبوع الماضي، وتراجعت المؤشرات الرئيسية بعدما كانت قد لامست مستويات قياسية بدعم من أسهم التكنولوجيا وأرباح الشركات.

وامتد الحذر إلى الأسواق الأوروبية، إذ تراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مع تعرض أسهم شركات السيارات لضغوط إضافية بعد إعلان ترمب اعتزامه رفع الرسوم الجمركية على السيارات والشاحنات القادمة من الاتحاد الأوروبي من 15% إلى 25% هذا الأسبوع.

في المقابل، أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية على ارتفاعات محدودة، إذ صعد مؤشر دبي 0.2% مدعوما بسهم إعمار العقارية، وارتفع مؤشر أبوظبي 0.3% بدعم من أسهم شركات مرتبطة بأدنوك، كما زاد المؤشر القطري 0.3%، بينما تراجع المؤشر السعودي 0.9% تحت ضغط هبوط سهم شركة التعدين العربية السعودية.