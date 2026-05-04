خبير اقتصادي.. إغلاق الآبار الإيرانية لن يؤدي إلى "انفجار شبه نووي"

قلل أستاذ الاقتصاد وإدارة الأزمات الدولية عبد اللطيف درويش -في حديث للجزيرة مباشر- من أهمية التقارير التي تتحدث عن أزمة إيرانية محتملة في إنتاج وتخزين النفط إذا استمر الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية.

وقال درويش إن إيران لديها العديد من الحلول، من بينها أن تقوم بإعادة ضخ النفط في مناطق أو آبار فارغة استُغلت لسنوات، مؤكدا أن عملية إغلاق الآبار لن تؤدي إلى "شبه انفجار نووي"، كما تقول الولايات المتحدة نتيجة ارتفاع درجة الحرارة.

وقال مسؤول إيراني في وقت سابق إن بلاده بدأت خفض إنتاج النفط بشكل استباقي لتفادي امتلاء خزانات التخزين، في ظل الحصار البحري الأمريكي المتصاعد على صادراتها.

وأضاف أن إيران ستتضرر من الحصار الأمريكي على موانئها، إذ تعتمد ما بين 35% و45% من دخلها القومي على البترول والغاز، لكنها تعتمد أيضا على صناعة التعدين وعلى الزراعة وغيرها.

وبدأ الحصار البحري الأمريكي لإيران في 13 أبريل/نيسان، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لاحقا إن إيران "تنهار ماليا"، وإنها تخسر مئات الملايين من الدولارات يوميا بسبب هذا الحصار.