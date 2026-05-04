الإمارات تنسحب من منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"

أعلنت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"، أمس الأحد، انسحاب دولة الإمارات من المنظمة، في خطوة جديدة تعكس تحولات في السياسة النفطية للدولة الخليجية.

وأعلنت الأمانة العامة لمنظمة أوابك أنها تلقت خطابا من وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل محمد المزروعي موجه إلى خليفة رجب عبد الصادق، وزير النفط والغاز الليبي ورئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء المنظمة، ويتضمن قرار أبوظبي بالانسحاب من عضوية المنظمة، وذلك اعتباراً من 1 مايو/آيار الحالي.

وأعربت أوابك عن "تقديرها للدور الذي اضطلعت به دولة الإمارات العربية المتحدة طوال فترة عضويتها، وإسهاماتها الفاعلة في دعم مسيرة العمل العربي المشترك في قطاع البترول والطاقة"، وشددت الأمانة العامة للمنظمة "حرصها على مواصلة جهودها في تعزيز التعاون والتكامل بين دولها الأعضاء، بما يدعم المصالح المشتركة من خلال تنفيذ برامجها ومبادراتها الإستراتيجية".

وتأسست "أوابك" عام 1968 بهدف تعزيز التعاون بين الدول العربية المصدرة للبترول، ويؤدي انسحاب الإمارات إلى تراجع عدد أعضائها إلى 9 دول.

ويأتي هذا التطور عقب إعلان الإمارات في 28 أبريل/نيسان الماضي انسحابها من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وتحالف أوبك بلس، مطلع مايو/أيار الحالي، في خطوة تهدف إلى منحها مرونة أكبر في إدارة إنتاجها.

وتسعى الإمارات لرفع طاقتها الإنتاجية إلى 5 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2027، بعد أن بلغت نحو 4.85 ملايين برميل يوميا، مستندة إلى احتياطيات مؤكدة تقدر بنحو 111 مليار برميل، واستثمارات تصل إلى 150 مليار دولار خلال الفترة بين 2023 و2027.