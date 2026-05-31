كيف تأثر الاقتصاد الأوروبي بأزمة مضيق هرمز؟

تتضارب المقاربتان الأمريكية والإيرانية بشأن الوضع في مضيق هرمز، فبينما يشدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على أولوية فتح المضيق فورا ورفض فرض الرسوم على السفن، يقول الحرس الثوري الإيراني إنه يراقب ويفرض سيطرة ذكية على المضيق.

وحسب الخريطة التفاعلية التي قدمها عبد القادر عراضة، فإن القيادة المركزية الأمريكية تتحدث عن إعادة توجيه 116 سفينة وتعطيل 5 سفن تجارية، وتقول منصة هرمز ستريت مونيتور إن 4 سفن فقط عبرت المضيق خلال 24 ساعة.

أما أرقام الحرس الثوري فتتحدث عن عبور نحو 28 سفينة خلال 24 ساعة بالتنسيق مع إيران.

وسلطت الفقرة الاقتصادية الخاصة التي قدمتها ميادة عبده الضوء على تأثير الحرب على الاقتصاد الأوروبي، مشيرة إلى أن أحدث البيانات الاقتصادية تظهر أن الاقتصاد الأوروبي بدأ يتأثر بشكل ملحوظ بأزمة مضيق هرمز نتيجة تعطل إمدادات الطاقة والأسمدة، وهو ما انعكس على زيادة فاتورة الاستيراد.

وتتوقع المفوضية الأوروبية أن يهبط إجمالي الإنتاج المحلي لأعضاء الاتحاد الأوروبي إلى 1.1%، بعدما كان يبلغ 1.5% خلال العام الماضي، كما زاد معدل التضخم في الاتحاد الأوروبي من 1.9% إلى 3.1%، وفي منطقة اليورو من 2.1% إلى 3% بحسب أرقام المفوضية الأوروبية.

كما تظهر أرقام المفوضية تراجع ثقة المستهلكين في منطقة اليورو إلى أدنى مستوى في 3 سنوات بسبب صعود أسعار الطاقة، وهو ما انعكس على تكاليف المعيشة وعلى الوظائف.

خطط أوروبية لم تنجح

وفي قراءاته لتأثير أزمة مضيق هرمز على الاقتصاد الأوروبي، يقول الخبير في شؤون الطاقة توماس أودنيل لقناة الجزيرة إن عامل الطاقة يؤدي إلى التضخم ويؤثر على الإنتاج الصناعي والأعمال في أوروبا، مشيرا إلى أن معالجة الأمور تكون برفع أسعار الفائدة.

وأضاف أن الحكومات الأوروبية تتحرك من أجل مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة، وتحدث عن برنامج للطوارئ يعده الأوروبيون كما فعلوا خلال الاجتياح الروسي لأوكرانيا وقطع إمدادات الغاز إلى أوروبا، وقال إن هذه الخطط لم تنجح بل رفعت الأسعار لمستويات أعلى.

إعلان

وأشار الخبير في شؤون الطاقة إلى ضرورة اعتماد الأوروبيين على الطاقة غير المتجددة التي تعتمد على أسعار عالمية.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد حذرت من الآثار السلبية الكبيرة لاستمرار إغلاق مضيق هرمز، مؤكدة ضرورة ضمان حرية الملاحة الدولية.