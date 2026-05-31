سوفت بنك تستثمر 81 مليار دولار في مراكز للذكاء الاصطناعي

تعتزم مجموعة سوفت بنك اليابانية ضخ استثمارات تصل إلى 75 مليار يورو (نحو 81 مليار دولار) في جميع أنحاء فرنسا لإنشاء أكبر مركز بيانات ومجمع للبنية التحتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي في أوروبا، في خطوة تعكس تسارع المنافسة العالمية على تطوير القدرات الحاسوبية اللازمة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وقالت المجموعة، أمس السبت، إنها ستستثمر 45 مليار يورو (نحو 48.6 مليار دولار) خلال السنوات الـ5 المقبلة في منطقة هوت دو فرانس شمالي البلاد لتطويرة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، في مشروع يُوصف بأنه الأكبر من نوعه في أوروبا حتى الآن، ومن المقرر أن يوفر قدرة تشغيلية تبلغ 3.1 غيغاوات من الطاقة.

وبحسب ما أوردته صحيفة فاينانشال تايمز نقلا عن مصادر مطلعة، فإن إجمالي الاستثمارات المخطط لها قد يرتفع لاحقا إلى 75 مليار يورو (نحو 81 مليار دولار) مع التوسع في المشروع وزيادة القدرة الاستيعابية بنحو 2 غيغاوات إضافيتين.

ومن المنتظر الإعلان رسميا عن المشروع غدا الإثنين خلال مؤتمر "اختر فرنسا" السنوي المخصص لجذب الاستثمارات الأجنبية، الذي أطلقه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عام 2018.

وذكرت سوفت بنك أن 3 مواقع ستبدأ العمل بحلول عام 2031، من بينها موقع في مدينة دنكيرك، مع خطط لإنشاء مواقع إضافية في أنحاء فرنسا خلال السنوات اللاحقة.

حملة استثمارات عالمية

من جانبها قالت شركة شنايدر إلكتريك الفرنسية إنها ستكون أحد الشركاء الرئيسيين في المشروع من خلال تجهيز المواقع بالمعدات والبنية التحتية الكهربائية اللازمة، بينما ستشارك شركة الكهرباء الفرنسية الحكومية "إي دي إف" في تطوير المشروع بعد تسليم أحد مواقعها السابقة لتحويله إلى مركز بيانات.

وقال ماسايوشي سون، مؤسس سوفت بنك، في مقابلة مع صحيفة "لا تريبيون ديمانش" : "كون الدولة منتجة ومصدرة للطاقة أمر حاسم للغاية بالنسبة للاستثمارات في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي".

ويأتي المشروع ضمن حملة استثمارات عالمية واسعة تقودها سوفت بنك في قطاع الذكاء الاصطناعي، إذ استثمرت المجموعة أكثر من 30 مليار دولار في شركة "أوبن إيه آي" مقابل حصة تقترب من 11%، إلى جانب استثمارات أخرى تستهدف توسيع قدرات الحوسبة ومراكز البيانات حول العالم.

وتسعى فرنسا من خلال هذه المشروعات إلى ترسيخ مكانتها مركزا أوروبيا رئيسيا للذكاء الاصطناعي، مستفيدة من قدراتها الكبيرة في إنتاج الطاقة، ولا سيما الطاقة النووية، لجذب استثمارات ضخمة في مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية.

ومجموعة سوفت بنك هي شركة يابانية قابضة متعددة الجنسيات يقع مقرها الرئيسي في العاصمة اليابانية طوكيو.

وتدير الشركة صندوق الرؤية (Vision Fund) وهو أكبر صندوق رأس مال استثماري تكنولوجي في العالم، وتستثمر بكثافة في الذكاء الاصطناعي وتقنيات المستقبل.