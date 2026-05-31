تراجع نشاط الصناعة التحويلية في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم

NINGBO, CHINA - MAY 29: A worker walks by robotic arms on the production line for electric vehicle maker Zeekr at its factory on May 29, 2025 in Ningbo, China. China's automakers account for nearly two-thirds of global sales of electric vehicles and exports more vehicles overseas than any other country. Zeekr, a pure-electric brand aimed at the luxury market, has seen sales growth in the highly competitive Chinese market and is furthering its expansion into Asia, the Middle East, Latin America, and parts of Europe. The company's plans to enter the US market has faced hurdles due to tariffs on China made electric vehicles. In 2024, Zeekr delivered more than 220,000 vehicles, according to the company. Zeekr is among several Chinese EV makers building vehicles in automated factories using robotics powered by artificial intelligence alongside human workers. Zeekr is owned by Geely Holdings, which also has ownership stake in a number of foreign brands including Volvo, Lotus, and Polestar. (Photo by Kevin Frayer/Getty Images)
الطلبيات الجديدة في قطاع الصناعات التحويلية بالصين تراجع خلال شهر مايو/ أيار الماضي (غيتي)
Published On 31/5/2026

⁠أظهر مسح رسمي اليوم الأحد أن نشاط ⁠⁠الصناعات التحويلية في الصين انكمش في مايو/أيار، مما يشير إلى أن القطاع يتعرض ‌‌لضغوط بسبب ضعف الطلب المحلي وارتفاع تكاليف الإنتاج.

وذكر المكتب الوطني للإحصاء في نتائج المسح ⁠⁠أن مؤشر مديري المشتريات ⁠⁠لقطاع الصناعات التحويلية هبط إلى 50 ⁠⁠من 50.3 في ⁠⁠أبريل/نيسان الماضي، بانخفاض شهري بلغ 0.3 نقطة مئوية.

ويفصل ⁠⁠مستوى 50 بين النمو والانكماش.

وكان خبراء ‌‌اقتصاد توقعوا في استطلاع لرويترز أن يسجل ‌‌المؤشر ‌‌مستوى 50 نقطة.

ويثير أداء القطاع الصناعي تساؤلات حول المدى الذي يمكن للاقتصاد في البلاد أن يحمي نفسه فيه من تداعيات حرب إيران المستمرة والضغط على الطلب.

وانخفض المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 49.9 نقطة مقارنة بـ50.6 نقطة في أبريل/نيسان، في حين تراجع المؤشر الفرعي للإنتاج بشكل طفيف إلى 51.2 نقطة مقارنة بـ51.5 نقطة في أبريل/نيسان.

كما هبط المؤشر الفرعي لمخزونات المواد الخام إلى 48.6 نقطة مقارنة بـ49.3 نقطة في أبريل/نيسان.

وكانت الصين أقل تأثرا بصدمة الطاقة العالمية الناجمة عن حرب إيران مقارنة بالعديد من الدول الأخرى.

ويقول محللون إن احتياطيات النفط الوفيرة في الصين ومصادر الطاقة المتنوعة ساعدت ثاني أكبر اقتصاد في العالم على تجاوز آثار الحرب دون خسائر تذكر.

وكتب فريدريك نيومان، كبير اقتصاديي منطقة آسيا في بنك "إتش إس بي سي"، في مذكرة بحثية الأسبوع الماضي: "رغم أن أزمة الطاقة لا تزال تشكل الرياح المعاكسة المهيمنة على آسيا، إلا أن الصين محمية بشكل أكبر نسبيا نظرا لمنظومتها القوية لأمن الطاقة".

وفي الوقت نفسه، تظل الصادرات ركيزة أساسية للاقتصاد الصيني الأوسع، وفقا لبنك "إتش إس بي سي".

وفي حين انخفضت صادرات الصين إلى الولايات المتحدة على أساس سنوي خلال معظم الأشهر في العام الماضي، فإن صادراتها العالمية كانت قوية، ولا سيما إلى أوروبا وجنوب شرق آسيا.

المصدر: وكالات

