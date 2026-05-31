العراق يرفع إمدادات البنزين إلى 40 مليون لتر يوميا لمواكبة الطلب

رفعت وزارة النفط العراقية كميات البنزين المطروحة للاستهلاك المحلي إلى 40 مليون لتر يوميا خلال اليومين الماضيين، بهدف تلبية الطلب المتزايد وضمان استمرار تجهيز المواطنين بالوقود دون اختناقات، بحسب وكالة الأنباء العراقية.

وقال مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب إن الشركة اتخذت إجراءات استباقية لتأمين مخزون إستراتيجي من المشتقات النفطية والغاز، تنفيذا لتوجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط، استعدادا لفترات ارتفاع الطلب على الوقود، ولا سيما خلال العطل والمناسبات.

وأوضح أن البنزين المحسن والبنزين العادي المطروح للاستهلاك المحلي يتم إنتاجهما محليا، مؤكدا أن الكميات المتوفرة كافية لتلبية احتياجات السوق.

وأضاف أن الطلب على الوقود شهد زيادة ملحوظة خلال أيام عيد الأضحى نتيجة ارتفاع حركة التنقل والسفر، ما دفع الشركة إلى توفير كميات إضافية لتغطية الاستهلاك المتزايد.

وأشار إلى أن شركة توزيع المنتجات النفطية كانت تضخ نحو 33 مليون لتر يوميا من البنزين للاستهلاك المحلي، قبل أن ترفع الكميات إلى 40 مليون لتر يوميا خلال اليومين الماضيين لمواكبة الطلب المتنامي.