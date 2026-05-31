استطلاع رأي: الأستراليون يحتاجون 718 ألف دولار لضمان تقاعد مريح

أظهر استطلاع حديث أن الأستراليين باتوا يعتقدون أنهم بحاجة إلى أكثر من مليون دولار أسترالي (نحو 718 ألف دولار أمريكي) لضمان تقاعد مريح، في ظل استمرار ضغوط التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، ما يعكس تنامي القلق بشأن القدرة على تغطية النفقات بعد التوقف عن العمل.

وبحسب دراسة سنوية أجرتها شركة "كولونيال فيرست ستيت" (Colonial First State)، إحدى أكبر شركات إدارة التقاعد والثروات في أستراليا، ارتفع المبلغ الذي يراه الأستراليون ضروريا للتقاعد المريح بنحو 183 ألف دولار أسترالي (قرابة 131 ألف دولار أمريكي) خلال عام واحد فقط.

وأشارت الدراسة إلى أن الأستراليين يطمحون إلى التقاعد عند سن 62 عاما، لكنهم يتوقعون فعليا الاستمرار في العمل حتى سن 66 عاما بسبب الضغوط المالية.

وقالت المديرة التنفيذية للتقاعد والنمو في الشركة "ماريسا باوي" إن ارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم دفع الأفراد إلى إعادة تقييم مدخراتهم التقاعدية، والتساؤل حول مدى قدرتها على تغطية احتياجاتهم المستقبلية.

ضغوط التضخم

وتأتي هذه المخاوف في وقت لا يزال فيه الاقتصاد الأسترالي يواجه ضغوطا تضخمية متواصلة، تفاقمت بفعل الحرب على إيران وما نتج عنها من ارتفاع أسعار الطاقة.

وكشفت البيانات أن مؤشر التضخم الأساسي السنوي في أستراليا تسارع إلى 3.4% خلال أبريل/نيسان الماضي، متجاوزا النطاق المستهدف من لدن البنك المركزي الأسترالي البالغ بين 2% و3%.

ورغم امتلاك أستراليا أحد أكبر أنظمة التقاعد في العالم بأصول تبلغ قرابة 4.5 تريليونات دولار أسترالي (نحو 3.2 تريليونات دولار أمريكي)، فإن الاستطلاع أظهر استمرار القلق بين المواطنين بشأن أوضاعهم المالية بعد التقاعد.

ويتوقع أن يدخل نحو 2.5 مليون أسترالي مرحلة التقاعد خلال العقد المقبل، ما يزيد الضغوط على القطاع لتوفير خيارات وإستراتيجيات مالية أكثر كفاءة للمتقاعدين.

تقاعد غير متكافئ

وأظهر الاستطلاع، الذي شمل نحو ألفي شخص، أن النساء أكثر قلقا بشأن أوضاعهن المالية في مرحلة التقاعد مقارنة بالرجال.

وأفادت 62% من النساء بأنهن يخشين عدم امتلاك أموال كافية للعيش بشكل مريح بعد التقاعد، مقابل 48% من الرجال.

ويرجع الخبراء هذه الفجوة إلى انخفاض متوسط الأجور التي تحصل عليها النساء خلال حياتهن العملية، إضافة إلى فترات الانقطاع عن العمل لرعاية الأطفال والعمل الجزئي أو المؤقت.

وتشير البيانات إلى أن متوسط رصيد مدخرات التقاعد للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و64 عاما يبلغ نحو 220 ألف دولار أسترالي (نحو 158 ألف دولار أمريكي)، مقابل 163 ألف دولار أسترالي (نحو 117 ألف دولار أمريكي) للنساء في الفئة العمرية نفسها.