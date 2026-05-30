غيانا تجني مكاسب نفطية أكبر من الحرب على إيران وسط تحديات اقتصادية

قالت وكالة رويترز إن غيانا، التي تعد أسرع اقتصاد نموا في العالم، تستعد لتحقيق مكاسب إضافية من ارتفاع أسعار النفط الناتج عن الحرب على إيران، مع توقعات بزيادة عائداتها النفطية خلال عام 2026 بنحو 67% مقارنة بالعام الماضي.

وتنتج غيانا أكثر من 900 ألف برميل يوميا من النفط، بينما تقدر احتياطياتها بنحو 11 مليار برميل، ما يعزز أهميتها كمصدر مستقر للإمدادات العالمية في ظل اضطرابات أسواق الطاقة.

ووفقا لحسابات رويترز، قد ترتفع حصة غيانا من الإيرادات النفطية إلى نحو 4.3 مليارات دولار هذا العام إذا استقرت الأسعار قرب 100 دولار للبرميل، بعد ارتفاع الخام بنحو 30% منذ اندلاع الحرب في أواخر فبراير/شباط.

لكن الرئيس عرفان علي حذر من أن المكاسب النفطية قد يقابلها ارتفاع في تكاليف الواردات، بما في ذلك الوقود والأسمدة، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار لا ينعكس بالضرورة على الأوضاع المعيشية اليومية للسكان.

وتواجه الحكومة ضغوطا متزايدة لتوظيف العائدات النفطية في تنويع الاقتصاد وتطوير البنية التحتية، في وقت يشكل فيه قطاع النفط والغاز أكثر من 75% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.