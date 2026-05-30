روسيا تستعد لبدء إنتاج الليثيوم للمرة الأولى من مورمانسك

تعتزم روسيا بدء استخراج الليثيوم على نطاق تجريبي خلال العام الجاري من حقل "بولموستوندروفسكويه" في منطقة مورمانسك شمال البلاد، في خطوة تمهد لإطلاق أول إنتاج محلي للمعدن الإستراتيجي المستخدم على نطاق واسع في صناعة البطاريات والسيارات الكهربائية.

وقال وزير الموارد الطبيعية الروسي ألكسندر كوزلوف، في مقابلة مع وكالة تاس الروسية، إن عمليات الاستخراج التجريبية ستجري ضمن أعمال الاستكشاف الجيولوجي التي ينفذها المستثمر المسؤول عن تطوير الحقل الواقع في شبه جزيرة كولا.

وأوضح كوزلوف أن روسيا لم تبدأ حتى الآن الإنتاج الصناعي لليثيوم، مشيرا إلى أن الاستعدادات جارية لإطلاق هذا النشاط خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن حقل "كولموزيرسكويه" الواقع أيضا في شبه جزيرة كولا مرشح لأن يصبح أول مشروع إنتاج صناعي لليثيوم في روسيا، وفقا لتقديرات الوزارة.

ويعد الليثيوم من المعادن الحيوية لقطاعات التكنولوجيا والطاقة النظيفة، إذ يستخدم بشكل رئيسي في تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة والأجهزة الإلكترونية.

وتأتي الخطوة الروسية في وقت يتزايد فيه التنافس العالمي على تأمين إمدادات المعادن الإستراتيجية اللازمة للتحول نحو الطاقة النظيفة، وسط سعي موسكو إلى تطوير مواردها المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات في القطاعات الصناعية الحيوية.

وجاءت تصريحات الوزير الروسي قبيل انعقاد منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، المقرر بين الثالث والسادس من يونيو/حزيران المقبل، والذي يركز هذا العام على التحولات الجارية في الاقتصاد العالمي وصياغة نماذج جديدة للتنمية الاقتصادية.