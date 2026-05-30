حوافز للبنوك وإنفاق حكومي.. خطوات للصين لتوسيع تداول اليوان الرقمي

أفادت عدة مصادر بأن البنك المركزي الصيني يبذل جهودا لزيادة استخدام اليوان الرقمي داخل البلاد وخارجها، مما يضع بكين على مسار مختلف عن مسار الولايات المتحدة الأمريكية تجاه مستقبل العملات المشفرة أو الرقمية.

وذكرت وكالة رويترز أن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) قدم حوافز وتوجيهات خلف الكواليس للبنوك المحلية لتوسيع تداولها لليوان الرقمي، وذلك في مجالات تتراوح من مجال سحب جوائز اليانصيب إلى الرسوم المرتبطة باستهلاك الكهرباء المنتجة بواسطة الطاقة النظيفة، فضلا عن الإنفاق المتعلق بالميزانية.

وذكرت المصادر أنه يجري الضغط على البنوك الصينية لتعزيز استخدام اليوان الرقمي في المعاملات عبر الحدود، لا سيما على طول مسارات "مبادرة الحزام والطريق"، إذ يتسابق المقرضون لتطوير وسائل منها القروض وخطابات الاعتماد والسندات.

وطلبت جميع المصادر عدم الكشف عن أسمائها لأنها غير مخولة بالتحدث إلى وسائل الإعلام، في حين لم يرد بنك الشعب الصيني على طلب رويترز للتعليق.

وكان لو لي نائب حاكم مصرف الشعب الصيني كتب مقالا نشر في ديسمبر/كانون الأول 2025 في صحيفة "فايننشال نيوز" التابع للبنك المركزي الصيني أن "مستقبل اليوان الرقمي سيكون قائما على مدفوعات رقمية حديثة ووسائل تداول وإصدار ضمن النظام المالي".

ترتيبات جديدة

وتقضي الخطوات التالية – وفق مقال المسؤول الصيني – بإطلاق ترتيبات لـ"جيل جديد" من اليوان الرقمي تتضمّن "إطارا للتقييم ونظاما للإدارة وآلية تشغيل ومنظومة متكاملة".

وتنصّ خطّة العمل على دفع البنوك فوائد على أرصدة العملاء باليوان الرقمي، وإنشاء مركز عمليات دولي لليوان الرقمي في شنغهاي.

تتناقض سياسة الصين تجاه اليوان الرقمي مع نهج الولايات المتحدة، إذ تبنى الرئيس دونالد ترمب العملات المشفرة المستقرة (المرتبطة بالدولار)، وحظر تداول العملات الرقمية للبنك المركزي محليا.

وقالت بعض المصادر في القطاع إن من أسباب خطوة بكين الرغبة في تقليل اعتمادها على نظام مدفوعات عالمي تهيمن عليه المؤسسات الغربية، ويرتكز على الدولار ‌‌باعتباره عملة الاحتياطي العالمية.

وأوضح أحد المصادر في القطاع أن اليوان الرقمي يعد دعامة تكنولوجية تساعد على ضمان استمرار تدفقات التجارة الدولية للصين دون انقطاع خلال أي صدمات جيوسياسية في المستقبل، وهو مصدر قلق يؤكده عدم الاستقرار الخارجي ذو الصلة بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

ووفقا لأحدث البيانات الرسمية، بلغت المعاملات التراكمية باليوان الرقمي 16.7 تريليون يوان (نحو 2.47 تريليون دولار) حتى نوفمبر/تشرين الثاني الماضي منذ طرحه لأول مرة في عام 2019، مقارنة مع 279 تريليون يوان (41.2 مليار دولار) في معاملات بطاقات "يونيون باي" المصرفية الصينية في عام 2025 وحده.

حسابات اليوان الرقمي

وكانت الصين قد بدأت في وقت سابق من العام الحالي السماح للبنوك بدفع فوائد على حيازات حسابات اليوان الرقمي في تحول كبير في سياسة بكين المالية. وفي أبريل/نيسان الماضي، زادت السلطات عدد البنوك المرخصة لها بدفع هذه الفوائد بأكثر من الضعف لتصل إلى 22 بنكا.

وقال مصدر مطلع في قطاع التكنولوجيا المالية يقدم خدمات تكنولوجيا للبنوك إن أرصدة الودائع وأرقام الحسابات باليوان الرقمي أصبحت الآن مؤشرات رئيسة في تقييم البنوك، موضحا أن الهدف هو بناء كتلة حرجة ونظام يجذب مشاركة أوسع.

ولتعزيز الاستخدام المحلي، يختبر البنك المركزي الصيني تطبيقات تستخدم "عقودا ذكية"، وهي برامج مدمجة تنفذ عمليات سداد تلقائية عند استيفاء شروط محددة مسبقا.

برامج إنفاق حكومي

وذكرت مصادر في القطاع أن المشاريع التجريبية تشمل سحب أموال اليانصيب والبطاقات مسبقة الدفع والإنفاق المالي الحكومي وتمويل سلاسل التوريد.

وقالت المصادر إن السلطات تختبر أيضا استخدام اليوان الرقمي للحد من عمليات الاحتيال في التأمين الطبي، وتتبع استهلاك الكهرباء الخضراء، مستفيدة من قدرته على تتبع تدفقات الأموال بدقة.

وقال مصدر في إحدى شركات الدفع الإلكتروني في الصين إن الحكومات المحلية في البلاد وضعت مؤشرات رقمية مستهدفة لاعتماد استخدام اليوان الرقمي، وتقوم حاليا باختبار حالات استخدام داخلي تجريبية، بما في ذلك سداد الرواتب وصرف مستحقات الرعاية الصحية.

وأفادت مصادر مطلعة بأن بنك الشعب الصيني يدرس أيضاً تأسيس غرفة مقاصة (وسيط مالي مركزي بين البائع والمشتري لضمان إتمام المعاملات المالية والتجارية) شبيهة بشبكة "تشاينا يونيون باي" (China UnionPay) لمعالجة معاملات اليوان الرقمي بين جميع البنوك وتحسين الكفاءة.