وزير الخزانة الأمريكي: إيران لا تنال الكثير مقابل محاولتها فرض رسوم على السفن

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت اليوم الأحد إن إيران لا تحصل على الكثير مقابل محاولاتها فرض رسوم على السفن العابرة في مضيق هرمز.

وتوقع الوزير بيسنت أن تنخفض أسعار الطاقة بعد انتهاء حرب إيران التي دفعتها إلى ⁠مستويات قياسية مرتفعة.

وصرح ⁠الوزير الأمريكي في ⁠برنامج على ⁠شبكة ⁠فوكس بيزنس الأمريكية "ستنخفض أسعار النفط بشدة ‌بعد انتهاء الصراع ".

وكانت إيران قد أعلنت قبل أسابيع فرض رسوم على عبور السفن عبر هرمز ضمن مساعيها لتمويل إعمار ما دمرته الحرب الأمريكية الإسرائيلية على الأراضي الإيرانية، وتبلغ قيمة هذه الرسوم دولار واحد لكل برميل نفط.