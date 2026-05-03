اختيار هيرميس لطرح أسهم مصر لتأمينات الحياة في بورصة القاهرة

أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية اختيار بنك الاستثمار "إي إف جي هيرميس" مديرا لطرح حصة تصل إلى 20% من أسهم شركة "مصر لتأمينات الحياة" في البورصة المصرية، ضمن خطة حكومية لتوسيع قاعدة ملكية الشركات العامة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم الأحد، إن الاختيار جاء بناء على توصيات لجنة فنية ضمت خبراء من شركتي "مصر القابضة للتأمين" و"مصر لتأمينات الحياة"، وتحت إشراف صندوق مصر السيادي، وذلك بعد دراسة العروض الفنية والمالية المقدمة من بنوك استثمار محلية ودولية.

وأضافت أن صندوق مصر السيادي تلقى ستة عروض من مؤسسات مالية محلية وعالمية تنافست على إدارة عملية الترويج وتغطية الاكتتاب، في إطار ما وصفته بـ"الشفافية وتكافؤ الفرص"، مشيرة إلى أن الدعوة لتقديم العروض تضمنت حملة إعلانية عبر الصحف والمواقع الإلكترونية.

وأوضحت الوزارة أن الطرح يأتي اتساقا مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي "تستهدف توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية عبر البورصة، بما يسهم في رفع مستويات الحوكمة وتعزيز كفاءة الأداء المالي والتشغيلي، إلى جانب تعميق سوق رأس المال المصري".

وبحسب البيان، يُرجح بنك الاستثمار الانتهاء من إجراءات الطرح وتنفيذه قبل نهاية النصف الثاني من عام 2026، في وقت تسعى فيه الحكومة المصرية إلى جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد.

وتُعد شركة "مصر لتأمينات الحياة" من أبرز الشركات العاملة في قطاع التأمين بمصر، إذ تأسست عام 1900، وتستحوذ على نحو 22% من سوق تأمينات الحياة، فيما بلغت قيمة حقوق الملكية نحو 42 مليار جنيه (نحو 784 مليون دولار) حتى سبتمبر/أيلول 2025، وفق بيانات الوزارة.

وأشار البيان إلى أن اللجنة الفنية اعتمدت في تقييم العروض على معايير تتعلق بخبرة بنوك الاستثمار في أسواق المال وقطاع التأمين، وكفاءة فرق العمل المقترحة، إضافة إلى هيكل الأتعاب والتكاليف المرتبطة بتنفيذ الصفقة.