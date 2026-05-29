أمريكا تصادر عملات مشفرة إيرانية بمليار دولار

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن أمريكا صادرت أصولا من العملات المشفرة الإيرانية بقيمة مليار دولار، وذلك بالتزامن مع اقتراب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من اتخاذ قرار نهائي بشأن اتفاق محتمل مع إيران لتمديد وقف إطلاق النار وفتح مضيق هرمز.

تأتي المصادرة، وفق بيسنت، في إطار الشق الاقتصادي من حرب ترمب على إيران، بينما تتضارب الروايات بشأن ما إذا كان الاتفاق الجاري التفاوض عليه يتضمن الإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج.

وأضاف بيسنت في تصريحات اليوم الجمعة أن أي رفع للحصار المالي والاقتصادي الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران سيكون بطيئا.

ونقلت ذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية، عن مصادر لم تسمها قولها، إن ثمة اتفاقا على الإفراج عن 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة، في حين قال ترمب في منشور على منصة "تروث سوشيال" إنه لن يتم تبادل أي أموال "حتى إشعار آخر".

أموال مجمدة

تضع قضية الأموال الإيرانية المجمدة بعدا ماليا حساسا في مسار الاتفاق المحتمل، إذ تسعى طهران إلى رفع العقوبات واستعادة جزء من أموالها، بينما تربط واشنطن أي تفاهمات بفتح مضيق هرمز وتفكيك قدرة إيران على صنع سلاح نووي.

وقال ترمب إنه سيعقد اجتماعات في غرفة العمليات بالبيت الأبيض لاتخاذ القرار النهائي بشأن الاتفاق، مضيفا: "يجب على إيران أن تقبل بأنها لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا أو قنبلة. يجب فتح مضيق هرمز فورا، دون رسوم مرور، أمام حركة الملاحة البحرية غير المقيدة في كلا الاتجاهين".

وذكرت مصادر أن الاتفاق الوشيك يمدد الهدنة السارية منذ أوائل أبريل/نيسان لمدة 60 يوما أخرى، بما يسمح باستئناف شحنات النفط والغاز عبر المضيق، بينما يواصل المفاوضون بحث قضايا شائكة، في مقدمتها البرنامج النووي الإيراني.

وقال مصدر إيراني رفيع المستوى لرويترز إنه تم التوصل إلى تفاهم سياسي بشأن الحرب، لكن اللمسات النهائية لم تكتمل بعد.

روايات متضاربة

وصفت وكالة فارس تصريحات ترمب بأنها تضمنت "مزيجا من الحقيقة والزيف"، وقالت إنها "محاولة لتصوير نصر مختلق".

وأضافت الوكالة أن مضيق هرمز سيعاد فتحه، لكن وفقا لترتيبات طهران، بعد رفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية.

وأكدت فارس أن مذكرة التفاهم بين الجانبين لا تتضمن بندا ينص على تدمير المواد النووية الإيرانية، لكنها قالت إن الاتفاق يشمل الإفراج عن 12 مليار دولار من الأصول المجمدة.

في المقابل، قال ترمب إن المضيق سيُفتح فورا أمام الملاحة دون رسوم، وإنه ستتم إزالة الألغام منه، مضيفا أن السفن العالقة هناك يمكنها أن تبدأ العودة إلى بلادها.

وقال الرئيس الأمريكي إن أمريكا "ستستخرج" المواد النووية، في إشارة إلى أحد أكثر البنود حساسية في أي تفاهم مع إيران.

هرمز والأسواق

تسبب إغلاق إيران الفعلي لمضيق هرمز في اضطراب أسواق الطاقة العالمية، إذ يمر عبر هذا الممر المائي الاستراتيجي جزء كبير من تجارة النفط والغاز العالمية.

وانخفضت أسعار العقود الآجلة للنفط، وارتفعت الأسهم اليوم الجمعة، بعد التقارير عن اتفاق محتمل بين أمريكا وإيران.