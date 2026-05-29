النفط يهبط مع ترقب قرار ترمب بشأن الاتفاق مع إيران

انخفضت العقود الآجلة للنفط اليوم الجمعة وتتجه لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ أوائل أبريل/نيسان، بعد تقارير عن توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق على تمديد محتمل لوقف إطلاق النار، وقول الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه سيتخذ قرارا نهائيا بشأن اتفاق مع إيران لتمديد وقف إطلاق النار.

ووقت كتابة هذه السطور، تراجع خام برنت بنسبة 1.23% إلى 91.56 دولارا للبرميل، ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.83% إلى 88.16 دولارا للبرميل.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه سيتخذ قرارا نهائيا اليوم الجمعة بشأن اتفاق مع إيران لتمديد وقف إطلاق النار، والذي ينبغي أن يشمل فتح مضيق هرمز وتفكيك قدرة طهران على صنع سلاح نووي.

ونقلت رويترز عن المحلل لدى مجموعة برايس فيوتشرز، فيل فلين قوله: "ترامب يتحدث بكلام متناقض… يفضل اتفاقا ثم يتحدث عن عمل عسكري".

وأفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية بأن الحكومة الإيرانية في المراحل النهائية من التصديق على اتفاق مع الولايات المتحدة، لكنها لم تتخذ القرار النهائي بالموافقة عليه.

وأضافت الوكالة أن الاتفاق لا يُلزم إيران بفتح مضيق هرمز دون قيود، لكن الجمهورية الإسلامية ستعيد فتح الممر المائي "وفقا لترتيبات محددة مسبقا".

وتقول إيران أنها ستنظم حركة المرور عبر المضيق بعد انتهاء النزاع مع الولايات المتحدة وإسرائيل، وستفرض رسوما على العبور.

ويقول ترامب إن الاتفاق المقترح يلزم إيران بفتح الممر المائي دون قيود.

خسائر أسبوعية

وتراجع خام برنت نحو 11% هذا الأسبوع، وهو أكبر انخفاض من نوعه منذ الأسبوع المنتهي في 6 أبريل/نيسان، في حين هبط خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 9%، وهي الخسارة الأكبر في 6 أسابيع، وسجل كلا المؤشرين أدنى مستوياتهما منذ منتصف أبريل/نيسان.

وقال المحلل لدى يو.بي.إس، جيوفاني ستونوفو: "رغم أن تدفقات النفط عبر مضيق هرمز لا تزال مقيدة ومخزونات النفط آخذة في الانخفاض، يبقى تركيز السوق على إمكانية توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق".

ونقلت رويترز عن مصادر لم تسمها قولها إن الولايات المتحدة وإيران توصلتا أمس الخميس إلى اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار ورفع القيود المفروضة على الملاحة عبر مضيق هرمز.

وشهدت الأسعار تقلبات في الجلسات الماضية، وتذبذب الخامان في نطاق يصل إلى 6%، بسبب الإشارات المتضاربة حول احتمالات انتهاء حرب إيران وإعادة فتح المضيق، الذي كان يمر عبره عادة نحو خمس إمدادات العالم من النفط والغاز الطبيعي المسال.

قيود هرمز

لا يزال حجم حركة المرور عبر المضيق يمثل جزءا ضئيلا من مستواه قبل الحرب، وقال محللون في آي.إن.جي إن إعادة فتح المضيق ستمنح انفراجة فورية لسوق النفط، لكن التعافي لا يزال غير مؤكد.

وسجلت اليابان، التي تعتمد بشكل كبير على استيراد النفط من الشرق الأوسط، انخفاضا بنسبة 66% في واردات النفط الخام الشهر الماضي مقارنة بشهر أبريل/ نيسان 2025.

ورفع كومرتس بنك توقعاته لسعر خام برنت إلى 90 دولارا للبرميل بحلول نهاية سبتمبر أيلول و85 دولارا بحلول نهاية العام، وذلك بناء على افتراض بقاء مضيق هرمز مغلقا أمام حركة الملاحة العادية لمدة شهرين آخرين.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الخميس إن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير الأمريكية انخفضت الأسبوع الماضي مع ارتفاع الطلب من المصافي والمستهلكين وتراجع التصدير 1.16 مليون برميل يوميا ليصل إلى 4.4 مليون برميل يوميا.