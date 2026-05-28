صعود قياسي للأسهم الأمريكية وتراجع للدولار وسط ترقب لاتفاق إيراني أمريكي

أغلقت البورصة الأمريكية اليوم على مستويات مرتفعة قياسية كما صعد الذهب، في حين تراجع الدولار والنفط في جلسة اليوم، وذلك عقب تقارير كشفت عن توصل إيران وأمريكا لاتفاق لتمديد وقف إطلاق النار وبدء مفاوضات جديدة.

وأغلق مؤشرا "ستاندرد آند بورز 500″ و"ناسداك" على ارتفاع بنسبة 0.58% و0.91% على التوالي، بحيث بلغ المؤشر الأول 7563.71 نقطة والثاني 26917.29 نقطة.

كما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.04% ليلامس مستوى 50666.29 نقطة. والمؤشرات الثلاثة كلها خاصة ببورصة وول ستريت.

وقال بيل ميرز، رئيس أبحاث أسواق رأس المال في "يو إس بنك ويلث مانجمنت" إن أسواق الأسهم الأمريكية "شهدت درجة من التقلبات اليومية نتيجة الأحداث الجيوسياسية. ولكن على الرغم من كل الأخبار السلبية وحالة عدم اليقين المحيطة بالشرق الأوسط، فإننا نرى هذا التقاطع بين العوامل الإيجابية وإشارات السوق يبعث برسالة مفادها أن النمو قوي، والأصول الموجهة نحو النمو تواصل الأداء الجيد، ونحن عند مستويات قياسية غير مسبوقة".

وعلى خلاف سوق الأسهم الأمريكية، أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية على انخفاض في جلسة اليوم، إذ انخفض المؤشر الأوروبي الشامل "ستوكس 600" بـ0.49%.

النفط والدولار

وفي سوق النفط، ختم خاما برنت القياسي وخام غرب تكساس الوسيط بشكل متباين فقد تراجعت عقود برنت الآجلة لشهر يوليو/تموز بنسبة 0.6% عند 93.1 دولاراً للبرميل، في حين ارتفع الخام الأمريكي الخفيف بنسبة طفيفة بلغت 0.3% ليلامس سعر 88.90 دولاراً للبرميل.

وفي سوق العملات، تراجع الدولار في تداولات اليوم بفعل بيانات مخيبة للآمال عن الاقتصاد الأمريكي، إذ انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.27% إلى 99.02 نقطة، في حين ارتفع اليورو بنسبة 0.21% إلى 1.1648 دولار.

إعلان

وأظهرت البيانات الرسمية في الولايات المتحدة أن معدل التضخم ارتفع 3.8% خلال الاثني عشر شهرا المنتهية في أبريل/نيسان الماضي، بما يتماشى مع التوقعات.

وأمام الين الياباني، تراجع الدولار بنسبة 0.16% إلى 159.26 يناً.

وقلص الذهب خسائره المبكرة في جلسة اليوم، وختم على ارتفاع للمعدن النفيس في السوق الفورية بنسبة 0.9% عند سعر 4497 دولاراً للأوقية، وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 1.04% لتسجل 4494 دولار دولاراً للأوقية.