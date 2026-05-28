السعودية تعلن منحة وقود لليمن بـ150 مليون دولار

أعلنت السعودية، الأربعاء، دعم اليمن بمشتقات نفطية بقيمة 150 مليون دولار، لتغطية احتياجات محطات الكهرباء.

وقال السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، عبر حسابه على منصة "إكس"، إنه وبمتابعة من وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، "صدرت الموافقة الكريمة على تقديم دعم عاجل للحكومة اليمنية الشقيقة بالمشتقات النفطية بقيمة 150 مليون دولار، عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن".

وأضاف آل جابر أن الدعم جاء "لتغطية احتياجات تشغيل محطات ‎‎الكهرباء من الديزل والمازوت بمختلف المحافظات اليمنية".

وأوضح السفير السعودي أن هذا الدعم يأتي امتدادا "لنهج المملكة الراسخ في مساندة الشعب اليمني الشقيق، وتخفيف معاناته الإنسانية، لا سيما في ظل ارتفاع درجات الحرارة"، مشيرا إلى أنه سيسهم في "استقرار خدمات الكهرباء ودعم الأنشطة التجارية والخدمية المرتبطة بها، وتعزيز مقومات التنمية والاستقرار في ‎‎اليمن".

من جهته، وجه رئيس المجلس الرئاسي اليمني رشاد العليمي الشكر للقيادة السعودية "على منحة المشتقات النفطية الجديدة الموجهة لتشغيل محطات الكهرباء"، معتبرا أنها تجسد وقوف السعودية إلى "جانب اليمن وشعبه، وقيادته السياسية، والتزامها القوي بدعم تطلعاته في الأمن والاستقرار السلام والتنمية".

وتأتي هذه المنحة في إطار جهود لتعزيز الاستقرار ودفع مسار التعافي الاقتصادي في بلد يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم نتيجة صراع مستمر منذ 12 عاما بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي.

وبلغ الطلب ⁠⁠على الكهرباء في اليمن ذروته ⁠⁠بسبب ارتفاع ⁠⁠درجات الحرارة ⁠⁠إلى حد كبير خلال فصل الصيف.

وشهر يناير/كانون الثاني الماضي وقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة الطاقة والكهرباء اليمنية، وشركة النفط اليمنية "بترومسيلة" بهدف شراء المشتقات النفطية من "بترو مسيلة" لتغذية أكثر من 70 محطة لتوليد الكهرباء في المحافظات اليمنية.

وفي وقت سابق قدم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن منحا للمشتقات النفطية شملت: