انخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها في شهرين اليوم الخميس، إذ ⁠⁠⁠⁠دفعت هجمات أمريكية ⁠⁠⁠⁠جديدة على إيران أسعار النفط للارتفاع مما أثار مخاوف بشأن زيادة التضخم وألقى ذلك بظلاله على توقعات أسعار الفائدة.

هبط سعر ⁠⁠⁠⁠الذهب في المعاملات الفورية 1.6% إلى 4383.6 دولارا بعد أن انخفض في وقت سابق إلى أدنى مستوى له منذ 26 مارس/آذار.

نزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب ⁠⁠⁠⁠تسليم يونيو/حزيران 1.6% إلى 4377.10 دولارا.

وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له في أسبوع مما زاد من تكلفة الذهب المسعر بالعملة الأمريكية بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وقال المحلل لدى ستون إكس، مات سيمبسون "لا تزال الاضطرابات الجيوسياسية متصاعدة، وتلقينا الكثير من الإنذارات الكاذبة بشأن ‌‌‌‌مفاوضات اتفاق السلام. لذا أعتقد أن الإقبال على الدولار سيظل مستمرا وهذا يعني أن الذهب من المرجح أن يظل تحت الضغط".

وقال مسؤول أمريكي لرويترز إن جيش بلاده نفذ غارات جديدة في إيران استهدفت موقعا عسكريا خلص مسؤولون إلى أنه شكل تهديدا للقوات الأمريكية وحركة الشحن التجاري في مضيق هرمز، وذلك بعد ساعات من نفي الرئيس دونالد ترمب تقريرا إيرانيا بشأن اتفاق لاستعادة حركة المرور عبر الممر المائي الإستراتيجي.

وارتفعت ⁠⁠⁠⁠أسعار النفط بما يتجاوز 3% اليوم الخميس بعد أن أعلن ⁠⁠⁠⁠الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة جوية أمريكية ردا على الهجوم الأمريكي.

ويمكن أن تؤدي أسعار النفط المرتفعة إلى تسريع التضخم وإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. ويُنظر عادة إلى الذهب على أنه وسيلة للتحوط ضد التضخم، ⁠⁠⁠⁠لكن ارتفاع أسعار الفائدة يميل إلى التأثير سلبا على المعدن الذي لا يدر عائدا.

وقالت عضو مجلس المحافظين بمجلس الاحتياطي الاتحادي ⁠⁠⁠⁠ليزا كوك أمس الأربعاء إنها ترى أن على البنك ⁠⁠⁠⁠المركزي الأمريكي الإبقاء على أسعار الفائدة قصيرة الأجل دون تغيير في الوقت الحالي، لكن مع الرسوم الجمركية وحرب إيران وزيادة الاستثمارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي التي تدفع الأسعار إلى الارتفاع، فإنها تتأهب لرفع أسعار الفائدة إذا لزم الأمر.

إعلان

ويترقب ‌‌‌‌المستثمرون بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم، للحصول على مؤشرات حول مسار السياسة النقدية الأمريكية.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى:

نزل سعر الفضة ‌‌‌‌في ‌‌‌‌المعاملات الفورية 3% إلى 72.37 دولارا للأوقية، قبل أن يقلص خسائره قليلا.

خسر البلاتين 1.4% إلى 1890.81 دولارا

وسجل كلاهما أدنى مستوى في ما يقرب من شهر.

انخفض البلاديوم 1.9 % إلى 1364.26 دولارا.

النفط يقفز

قفزت أسعار النفط بأكثر من 3% ⁠⁠اليوم الخميس بعد ⁠⁠أن أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف قاعدة جوية أمريكية ردا على هجوم أمريكي بالقرب من مطار بندر ⁠⁠عباس.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو/تموز 3.72% إلى 97.8 دولارا للبرميل، ⁠⁠في حين زاد عقد أغسطس/آب الأكثر نشاطا 3.63% إلى 95.6 دولارا، قبل أن تقلص مكاسبها. و من المقرر أن تنتهي صلاحية عقد يوليو/تموز غدًا يوم الجمعة.

زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط ‌‌الأمريكي 3.31% إلى نحو 92 دولارا، قبل أن تقلص مكاسبها قليلا.

وتراجع كلا الخامين بأكثر من 5% إلى أدنى مستوياتهما في شهر في الجلسة الماضية بسبب احتمال توصل الولايات المتحدة وإيران لاتفاق ينهي الحرب بينهما ويعيد فتح مضيق هرمز.

وقال محلل السلع لدى "إيه إن زد"، دانيال هاينز في مذكرة "لا تزال إمدادات النفط محدودة ولم يتم بعد حل نقاط الخلاف الرئيسية".

وفي الولايات المتحدة، أظهرت ‌‌بيانات معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام هبطت 2.8 مليون برميل الأسبوع الماضي، متراجعة للأسبوع السادس على التوالي.

ومن المقرر صدور ‌‌البيانات ‌‌الرسمية للمخزونات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الخميس، أي بعد يوم واحد من الموعد المعتاد بسبب عطلة يوم الاثنين.