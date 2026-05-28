أسهم أوروبا واليابان تنخفض وسط تجدد التوتر بين أمريكا وإيران

تراجعت ‌‌‌‌الأسهم الأوروبية اليوم الخميس، إذ ألقى تصاعد ⁠⁠⁠⁠التوتر في ⁠⁠⁠⁠الشرق الأوسط بظلاله على احتمالات التوصل إلى اتفاق قريب لإعادة فتح مضيق هرمز وزاد من المخاوف ⁠⁠⁠⁠بشأن تبعات ذلك على الاقتصاد العالمي.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4% إلى 625.83 نقطة بحلول الساعة ⁠⁠⁠⁠08:06 بتوقيت غرينتش، مع انخفاض جميع أسواق المال الرئيسية في المنطقة أيضا.

وارتفعت أسعار النفط الخام، وهو مورد رئيسي لأوروبا التي تعاني من نقص في الطاقة، بأكثر من ‌‌‌‌2.5% لتصل إلى 97 دولارا للبرميل مع تبادل الولايات المتحدة وإيران لضربات جوية.

وانخفضت أسهم شركات الطيران شديدة التأثر بأسعار ⁠⁠⁠⁠الطاقة، مثل إير فرانس ولوفتهانزا، مما دفع ⁠⁠⁠⁠سهمي الشركتين للهبوط بنحو 1%.

وسجلت معظم القطاعات خسائر، في حين ساعدت المكاسب التي حققتها أسهم شركات التكنولوجيا في تعويض الانخفاضات.

وقفز سهم ⁠⁠⁠⁠شركة سويتك الفرنسية الموردة لمواد أشباه الموصلات 16% بعد الإعلان عن مبيعات سنوية فاقت ⁠⁠⁠⁠توقعات السوق.

وارتفع سهما شركتين في ⁠⁠⁠⁠القطاع ذاته هما "إنفينيون" و"إس تي ميكروإلكترونيكس" بأكثر من 2% لكل منهما.

وتراجع سهم "بي تي" البريطانية للاتصالات 2.5% في تداولات متقلبة بعد ‌‌‌‌صدور تقرير يفيد بأن الحكومة البريطانية ستعارض أي محاولة من الملياردير الهندي سونيل بهارتي ميتال لزيادة حصته ‌‌‌‌في مجموعة ‌‌‌‌الاتصالات، مشيرة إلى الحاجة إلى الحفاظ على السيطرة السيادية على "البنية التحتية الوطنية الحيوية".

تراجع مؤشر نيكي

تراجعت الأسهم اليابانية اليوم الخميس، إذ أثرت ⁠⁠⁠⁠المخاوف المرتبطة ⁠⁠⁠⁠بأزمة الشرق الأوسط وتقييمات أسهم قطاع التكنولوجيا سلبا على معنويات المستثمرين.

وانخفض المؤشر نيكي 0.47% ليغلق عند 64693.12 ⁠⁠⁠⁠نقطة.

وفي الجلسة السابقة، قفز المؤشر 2.2% ليصل إلى مستوى غير مسبوق عند 66428.81 نقطة قبل أن يتخلى ⁠⁠⁠⁠عن تلك المكاسب ليغلق مستقرا.

ومنذ بداية العام وحتى الآن، ارتفع نيكي بنسبة تقارب 29%.

ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.41% إلى 3902.01 نقطة.

وتراجعت أسهم شركات التكنولوجيا اليابانية بشكل عام اليوم الخميس، وتسارعت وتيرة الانخفاضات بعد تبادل إيران والولايات المتحدة ضربات جوية.

وقال ⁠محلل الأسهم في نومورا سيكيوريتيز، واتارو أكياما: "نظرا لأن سوق الأسهم الأمريكية شهدت ضعفا أيضا، لا سيما في قطاع أشباه الموصلات، فمن المرجح أن تظل السوق عند مستوى 65 ⁠⁠⁠⁠ألف نقطة، ما لم تظهر عوامل جديدة"، في إشارة إلى مستوى المؤشر نيكي.

وأضاف: "لأن الصعود ⁠⁠⁠⁠اتسم بالسرعة، هناك حذر متزايد بشأن ⁠⁠⁠⁠التداول عند تلك المستويات المرتفعة وبالتالي نتوقع استمرار التوجه صوب التراجع".