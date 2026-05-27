بوينغ ترفع إنتاج "737 ماكس" إلى 47 طائرة شهريا

قال الرئيس التنفيذي لشركة "بوينغ" كيلي أورتبرغ إن الشركة استوفت متطلبات إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية لزيادة إنتاج طائرات "737 ماكس" إلى 47 طائرة شهريا، في خطوة تعكس مساعي الشركة لتسريع التعافي بعد سنوات من الضغوط التشغيلية والتنظيمية، بحسب شبكة "سي إن بي سي".

وأوضح أورتبرغ خلال مؤتمر نظمته شركة "برنستين" أن "بوينغ" تنتج حاليا نحو 42 طائرة شهريا، مضيفا أن الشركة بدأت بالفعل تشغيل خطوط الإنتاج وفق المعدل الجديد البالغ 47 طائرة شهريا.

وقال "لقد اجتزنا المراجعة النهائية الخاصة بمعدل 47 طائرة شهريا، ونحن الآن في مرحلة تشغيل خطوط الإنتاج وفق هذا المستوى"، متوقعا أن تستغرق عملية الاستقرار عدة أشهر.

وأضاف أن الشركة "واثقة بدرجة كبيرة" من قدرتها على الوصول إلى هذا المعدل خلال الأشهر المقبلة، مع استمرار العمل على رفع الطاقة الإنتاجية تدريجيا.

وأشار أورتبرغ إلى أن "بوينغ" تطمح مستقبلا إلى الوصول إلى إنتاج 63 طائرة شهريا، معتبرا أن الطلب العالمي على الطائرات التجارية قادر على دعم هذه المستويات المرتفعة من الإنتاج.

السلامة والجودة تحت المجهر

لكنه أقر في الوقت نفسه بأن الشركة ما تزال بحاجة إلى "الكثير من العمل" قبل الوصول إلى معدلات إنتاج أعلى، خصوصا مع استمرار التركيز على معايير السلامة والجودة بعد الأزمات التي واجهتها طائرات "737 ماكس" خلال السنوات الماضية.

وقال إن الوصول إلى معدل إنتاج يبلغ 52 طائرة شهريا قد يستغرق ستة أشهر على الأقل بعد بدء تطبيق المستوى الجديد، إذا دخل القرار حيز التنفيذ الكامل خلال يوليو/تموز أو أغسطس/آب المقبلين.

وأضاف "العالم بأسره يراقب للتأكد من قدرتنا على تحقيق معدلات 47 و52 طائرة شهريا".

وكانت "بوينغ" قد وصلت سابقا إلى إنتاج 57 طائرة شهريا، لكن أورتبرغ قال إن الشركة لا ترى حاليا إمكانية الحفاظ على هذا المستوى بالتوازي مع متطلبات السلامة والجودة الحالية.

وتأتي هذه التحركات في وقت تسعى فيه "بوينغ" إلى استعادة ثقة الأسواق وشركات الطيران بعد سنوات من التحديات المرتبطة بطائرات "737 ماكس"، والتي أثرت على الإنتاج والتسليمات والنتائج المالية للشركة.