الحرب مع إيران تضغط على صادرات الأرز الهندي وتربك الشحنات

تراجعت صادرات الهند من الأرز خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2026 بفعل اضطرابات الشحن وارتفاع تكاليف النقل والتأمين المرتبطة بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ما أدى إلى تباطؤ شحنات أرز البسمتي وتزايد الضغوط على الأسعار المحلية، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.

وقال مسؤولان حكوميان لرويترز إن صادرات الهند من الأرز انخفضت 1.3% بين يناير/كانون الثاني وأبريل/نيسان مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 8.39 ملايين طن.

وتراجعت صادرات الأرز البسمتي الفاخر 7% خلال الفترة نفسها إلى 2.3 مليون طن، مع تعطل الشحنات المتجهة إلى عدد من الأسواق الرئيسية، بينما ارتفعت صادرات الأرز غير البسمتي بشكل طفيف إلى 6.09 ملايين طن مقارنة بـ6.03 ملايين طن قبل عام.

وتستحوذ الهند على أكثر من 40% من صادرات الأرز العالمية، كما تصدر كميات تفوق مجتمعة صادرات تايلاند وفيتنام وباكستان، أكبر المنافسين لها في السوق العالمية.

وقال مصدر في قطاع التصدير بنيودلهي إن الشحنات مرشحة للبقاء دون مستوياتها الطبيعية "حتى تنتهي الحرب في إيران"، موضحا أن اضطرابات الملاحة وارتفاع تكاليف التأمين والشحن دفعت المشترين والمصدرين إلى التريث في إبرام صفقات جديدة.

وأضاف المصدر أن الشحنات المتجهة إلى إيران والعراق وعدد من الأسواق الإقليمية ما تزال تواجه تعطيلا بسبب الحرب واضطرابات النقل البحري.

وبحسب تقارير اقتصادية، أدى إغلاق مضيق هرمز وارتفاع كلفة التأمين البحري إلى زيادة الضغوط على تجارة الأرز الهندية، في وقت تواجه فيه نيودلهي منافسة متزايدة من دول مثل تايلاند وفيتنام.

كما ساهم تراجع الصادرات في زيادة الضغوط على أسعار الأرز داخل الهند، التي انخفضت بأكثر من 5% هذا العام بعد تسجيل محصول قياسي.

وتعتمد الهند بشكل رئيسي على تصدير الأرز غير البسمتي إلى أسواق أفريقية وآسيوية، بينما يذهب الجزء الأكبر من صادرات الأرز البسمتي إلى أسواق الشرق الأوسط.

وأظهرت بيانات حكومية أن إيران كانت أكبر مشتر للأرز البسمتي الهندي حتى العام الماضي، قبل أن تتجاوزها السعودية.