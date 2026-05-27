الاتحاد الأوروبي يقر تشريعا لتطبيق الاتفاق التجاري مع أمريكا

The flag of the European Union (EU) is placed at the building of the Hungarian Parliament, after the newly appointed parliament speaker ordered the EU flag be hung back on the building in Budapest on May 9, 2026, ending the flag's long absence under Viktor Orban, who was voted from power in mid-April 2026.
الاتحاد الأوروبي يسعى لتجنب تصعيد تجاري جديد مع واشنطن (الفرنسية)
Published On 27/5/2026

أقرت حكومات الاتحاد الأوروبي تشريعا يقضي بخفض الرسوم الجمركية على عدد كبير من السلع الأمريكية، في خطوة تهدف إلى تفادي تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض رسوم أعلى على السيارات الأوروبية وسلع أخرى، بحسب وكالة رويترز.

وقال مصدر أوروبي مطلع إن سفراء الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي وافقوا اليوم الأربعاء على التشريع، بعد نحو 10 أشهر من التوصل إلى الاتفاق الإطاري التجاري بين الجانبين.

وكان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة توصلا إلى الاتفاق خلال اجتماع عُقد في منتجع تيرنبيري للجولف المملوك لترمب في اسكتلندا خلال يوليو/تموز الماضي.

وبموجب الاتفاق، وافق الاتحاد الأوروبي على إلغاء الرسوم الجمركية على كثير من السلع الصناعية الأمريكية، ومنح المنتجات الزراعية والمأكولات البحرية الأمريكية وصولا تفضيليا إلى السوق الأوروبية، مقابل قبول رسوم أمريكية بنسبة 15% على معظم السلع الأوروبية.

FILE PHOTO: European Union flags flutter outside the EU Commission headquarters, on the day farmers protest against proposed cuts to Common Agricultural Policy (CAP) funding and the European Commission's plan to merge agricultural and cohesion policies, in Brussels, Belgium July 16, 2025. REUTERS/Yves Herman/File Photo
الإجراءات الوقائية الأوروبية تعكس مخاوف من تغير السياسة التجارية الأمريكية (رويترز)

لكن الاتحاد الأوروبي لم ينفذ كامل التزاماته منذ توقيع الاتفاق، وهو ما دفع ترمب إلى التهديد بفرض رسوم "أعلى بكثير" على السلع الأوروبية إذا لم يلتزم التكتل بالتنفيذ بحلول الرابع من يوليو/تموز المقبل.

وأقر سفراء الاتحاد الأوروبي التشريع الجديد بعدما توصل مفاوضو حكومات الاتحاد والبرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي إلى صيغة نهائية تتضمن أيضا إجراءات وقائية في حال تراجعت واشنطن عن التزاماتها التجارية.

ولا يزال التشريع بحاجة إلى موافقة البرلمان الأوروبي، إذ من المقرر أن تجري لجنة التجارة التابعة له تصويتا استرشاديا الأسبوع المقبل، قبل عرض المشروع على البرلمان بكامل هيئته منتصف يونيو/حزيران.

وتشمل الإجراءات الوقائية بندا يسمح بإنهاء الاتفاق التجاري نهاية 2029، إضافة إلى آلية تمنح المفوضية الأوروبية صلاحية تعليق أجزاء من الاتفاق إذا أعادت الولايات المتحدة رفع الرسوم الجمركية على بعض المنتجات الصناعية.

وتشمل هذه المنتجات الغسالات وتوربينات الرياح وغيرها من السلع التي تحتوي على نسب مرتفعة من الفولاذ أو الألومنيوم، والتي تخضع حاليا لرسوم أمريكية تبلغ 25%.

المصدر: رويترز

