الاتحاد الأوروبي يقر تشريعا لتطبيق الاتفاق التجاري مع أمريكا

أقرت حكومات الاتحاد الأوروبي تشريعا يقضي بخفض الرسوم الجمركية على عدد كبير من السلع الأمريكية، في خطوة تهدف إلى تفادي تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض رسوم أعلى على السيارات الأوروبية وسلع أخرى، بحسب وكالة رويترز.

وقال مصدر أوروبي مطلع إن سفراء الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي وافقوا اليوم الأربعاء على التشريع، بعد نحو 10 أشهر من التوصل إلى الاتفاق الإطاري التجاري بين الجانبين.

وكان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة توصلا إلى الاتفاق خلال اجتماع عُقد في منتجع تيرنبيري للجولف المملوك لترمب في اسكتلندا خلال يوليو/تموز الماضي.

وبموجب الاتفاق، وافق الاتحاد الأوروبي على إلغاء الرسوم الجمركية على كثير من السلع الصناعية الأمريكية، ومنح المنتجات الزراعية والمأكولات البحرية الأمريكية وصولا تفضيليا إلى السوق الأوروبية، مقابل قبول رسوم أمريكية بنسبة 15% على معظم السلع الأوروبية.

لكن الاتحاد الأوروبي لم ينفذ كامل التزاماته منذ توقيع الاتفاق، وهو ما دفع ترمب إلى التهديد بفرض رسوم "أعلى بكثير" على السلع الأوروبية إذا لم يلتزم التكتل بالتنفيذ بحلول الرابع من يوليو/تموز المقبل.

وأقر سفراء الاتحاد الأوروبي التشريع الجديد بعدما توصل مفاوضو حكومات الاتحاد والبرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي إلى صيغة نهائية تتضمن أيضا إجراءات وقائية في حال تراجعت واشنطن عن التزاماتها التجارية.

ولا يزال التشريع بحاجة إلى موافقة البرلمان الأوروبي، إذ من المقرر أن تجري لجنة التجارة التابعة له تصويتا استرشاديا الأسبوع المقبل، قبل عرض المشروع على البرلمان بكامل هيئته منتصف يونيو/حزيران.

وتشمل الإجراءات الوقائية بندا يسمح بإنهاء الاتفاق التجاري نهاية 2029، إضافة إلى آلية تمنح المفوضية الأوروبية صلاحية تعليق أجزاء من الاتفاق إذا أعادت الولايات المتحدة رفع الرسوم الجمركية على بعض المنتجات الصناعية.

وتشمل هذه المنتجات الغسالات وتوربينات الرياح وغيرها من السلع التي تحتوي على نسب مرتفعة من الفولاذ أو الألومنيوم، والتي تخضع حاليا لرسوم أمريكية تبلغ 25%.