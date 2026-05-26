صادرات سيارات الصين الكهربائية تقفز 40% في أبريل

Visitors check a BYD Yuan UP electric vehicle (EV) displayed at the Beijing International Automotive Exhibition, or Auto China, in Beijing, China April 26, 2026. REUTERS/Xiaoyu Yin
مبيعات السيارات الكهربائية الصينية زادت خلال أبريل/نيسان الماضي (رويترز)
Published On 26/5/2026

ارتفعت صادرات الصين من السيارات الكهربائية عالميا 40% على أساس سنوي في أبريل/نيسان الماضي، لتصل إلى 278 ألفا و81 سيارة، في مؤشر جديد على تسارع انتشار شركات السيارات الصينية في الأسواق الخارجية رغم تصاعد القيود التجارية في أوروبا وأمريكا، وفق بلومبيرغ.

ونقلت الوكالة عن بيانات جمعتها أن صادرات السيارات الكهربائية الصينية واصلت توسعها القوي خلال الشهر، مدفوعة بزيادة الطلب في أسواق ناشئة، بينها البرازيل، حيث قفزت الشحنات من الصين بنسبة 221%، في وقت تبحث فيه الشركات الصينية عن منافذ نمو خارج السوق المحلية التي تشهد منافسة حادة وضغوطا على الأسعار.

وتأتي هذه الزيادة بينما تظهر بيانات صينية رسمية اتساع الفجوة بين الطلب المحلي والخارجي، إذ قالت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" إن إنتاج سيارات الطاقة الجديدة في الصين بلغ 1.32 مليون سيارة في أبريل/نيسان، بزيادة 5.5% على أساس سنوي، في حين ارتفعت المبيعات 9.7% إلى 1.34 مليون سيارة، وفق بيانات الجمعية الصينية لمصنعي السيارات.

HEFEI, CHINA - JANUARY 17: A worker from Chinese electric vehicle (EV) company NIO puts a tire on a car as he works on the automated production line at the companys manufacturing hub on January 17, 2025 in Hefei, China. China produces and exports more electric vehicles than any other country, leading the global electric vehicle (EV) market with production capacity that now outpaces domestic sales. Luxury brand NIO saw a 38% rise in EV deliveries in 2024 and is looking to further its expansion into overseas markets with a range of premium vehicles, a new lower priced sub-brand, and its battery swapping charging system. Exports of Chinese EVs exceeded two million for the first time in 2024, according to government figures. While the global expansion of Chinas EV industry has triggered trade tensions with the U.S. and Europe where governments are enacting tariffs on China-made electric cars, the companies are making inroads in markets in Asia, South America, and Africa. Chinese brands have become known worldwide for design and advanced EV technology at competitive prices, as they continue to fuel a transition to electric vehicles at home in the worlds largest car market. (Photo by Kevin Frayer/Getty Images)
إنتاج سيارات الطاقة الجديدة في الصين بلغ 1.32 مليون سيارة في أبريل/نيسان (غيتي)

نصف السوق

استحوذت سيارات الطاقة الجديدة، التي تشمل السيارات الكهربائية الخالصة والهجينة القابلة للشحن، على 53.2% من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة في الصين خلال أبريل/نيسان، في تحول يعكس انتقال القطاع من مرحلة الاعتماد على الدعم الحكومي إلى منافسة أوسع تقودها التكنولوجيا والأسعار والبنية التحتية للشحن.

وفي أول 4 أشهر من العام الجاري، بلغ إنتاج السيارات في الصين 9.61 ملايين سيارة، بينما وصلت المبيعات إلى 9.57 ملايين سيارة، في حين سجل إنتاج سيارات الطاقة الجديدة 4.29 ملايين سيارة ومبيعاتها 4.3 ملايين سيارة خلال الفترة نفسها، وفق شينخوا.

أما الصادرات الإجمالية للسيارات الصينية فارتفعت بنسبة 61.5% في الأشهر الأربعة الأولى إلى 3.13 ملايين سيارة، وقفزت صادرات سيارات الطاقة الجديدة بنسبة 120% إلى 1.38 مليون سيارة، بما يعكس تحول الصادرات إلى محرك رئيسي للقطاع مع تباطؤ الطلب المحلي.

ضغط داخلي

تظهر بيانات رابطة معلومات سوق سيارات الركاب في الصين أن مبيعات الجملة لسيارات الركاب العاملة بالطاقة الجديدة بلغت 1.22 مليون سيارة في أبريل/نيسان، بزيادة 7% سنويا و7% شهريا، وقالت الرابطة إن ارتفاع أسعار الوقود دعم الطلب المحلي والخارجي على السيارات الكهربائية، كما ساعدت الطرازات الجديدة ومعرض بكين للسيارات في تنشيط المبيعات.

وأشارت الرابطة إلى أن الطلب الخارجي القوي على سيارات الطاقة الجديدة الصينية جاء مدفوعا بميزة السعر والتقدم التقني للعلامات الصينية، في وقت سجلت شركات رئيسية مثل جيلي وشيري وتيسلا الصين وليب موتور وشانغان وسايك ونيو وشاومي مستويات قياسية لشهر أبريل/نيسان في مبيعات الجملة.

قيود تجارية

رغم القفزة في الصادرات، تواجه السيارات الكهربائية الصينية قيودا متزايدة في الأسواق الغربية، إذ فرض الاتحاد الأوروبي رسوما تعويضية نهائية على واردات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات والمصنوعة في الصين اعتبارا من 30 أكتوبر/تشرين الأول 2024، بعد تحقيق خلص إلى أن سلسلة قيمة السيارات الكهربائية الصينية تستفيد من دعم حكومي يهدد المنتجين الأوروبيين.

وتشير وكالة الطاقة الدولية إلى أن الصادرات الصينية ستظل مهيمنة على تجارة السيارات الكهربائية عالميا حتى مع تشديد إجراءات التجارة، بما في ذلك الرسوم الأوروبية على السيارات الصينية وإعادة فرض رسوم في البرازيل والمكسيك ورسوم جديدة في تركيا.

وتدفع هذه القيود الشركات الصينية إلى تنويع الأسواق وتسريع خطط التصنيع المحلي خارج الصين، سواء عبر مصانع في أوروبا وتركيا والبرازيل أو من خلال شراكات مع شركات عالمية، في محاولة لتجاوز الحواجز الجمركية والاقتراب من المستهلكين المحليين.

 

سيارات كهربائية صينية (غيتي)

تحول عالمي

قالت شينخوا إن قطاع السيارات الصيني يشهد تحولا نحو "الجودة العالية" مدفوعا بالنمو السريع في سيارات الطاقة الجديدة، ونقلت عن نائب الأمين العام للجمعية الصينية لمصنعي السيارات تشن شيهوا أن الإجراءات السياسية الأخيرة ترسل إشارات إيجابية تساعد على تحسين الطلب المحلي وتعزيز مزايا التجارة الخارجية ودعم استقرار القطاع.

ونقلت الوكالة عن نائب رئيس الجمعية وأمينها العام فو بينغ فنغ قوله إن الصين ستعمق التبادل والتعاون مع صناعة السيارات العالمية وتندمج بدرجة أكبر في سلاسل الصناعة والابتكار والقيمة العالمية.

وتعزز الصين موقعها في هذه الصناعة عبر تفوقها في البطاريات وتقنيات القيادة الذكية والبنية التحتية للشحن، إذ قالت شينخوا إن 6 شركات صينية جاءت ضمن أكبر 10 شركات عالمية في سوق بطاريات السيارات الكهربائية عام 2025، بحصة مجمعة تجاوزت 70% للمرة الأولى، وفق بيانات شركة "إس إن إي ريسيرش".

المصدر: الجزيرة + بلومبيرغ

