سام ألتمان: الذكاء الاصطناعي لن يقود إلى "كارثة وظائف" عالمية

قلل سام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي" من المخاوف المرتبطة بتأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف، قائلا إن التكنولوجيا لم تتسبب حتى الآن في خسائر واسعة للوظائف المكتبية كما كان يتوقع سابقا، بحسب تصريحات نقلتها رويترز.

وقال ألتمان خلال مشاركته افتراضيا في مؤتمر لبنك الكومنولث الأسترالي في سيدني إن توقعاته السابقة بشأن التأثير الاجتماعي والاقتصادي السريع للذكاء الاصطناعي كانت "خاطئة إلى حد كبير"، رغم اعتقاده بأن الشركة كانت "مصيبة تقريبا" في توقعاتها التقنية منذ إطلاق "شات جي بي تي" عام 2022.

وأضاف "أنا سعيد لأنني كنت مخطئا"، مشيرا إلى أنه كان يتوقع اختفاء عدد أكبر من وظائف المبتدئين في الأعمال المكتبية بسبب الذكاء الاصطناعي خلال هذه المرحلة.

وأوضح ألتمان أن التجربة العملية أظهرت له أن كثيرا من الوظائف ما تزال تعتمد على "الجانب البشري" في التفاعل والتواصل، وهو ما يصعب استبداله بالكامل بالتكنولوجيا.

وقال "نحن نهتم فعلا بتفاعلاتنا مع البشر"، مضيفا أنه حاول استخدام الذكاء الاصطناعي للرد على الرسائل الإلكترونية ورسائل العمل الداخلية، لكنه عاد لاحقا للرد بنفسه على جزء منها.

وأضاف أن هذه التجربة دفعته إلى الاعتقاد بأن صورة الوظائف في عصر الذكاء الاصطناعي "ستكون مختلفة كثيرا" عما كان متوقعا، مؤكدا أنه لا يعتقد بحدوث "كارثة وظائف" عالمية كما تحذر بعض شركات القطاع.

ورغم ذلك، أشار التقرير إلى أن عددا متزايدا من الشركات العالمية، بينها "إتش إس بي سي" و"أمازون" و"ستاندرد تشارترد" وبنك الكومنولث الأسترالي، أعلنت بالفعل استبدال بعض الوظائف داخل مؤسساتها بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتأتي تصريحات ألتمان في وقت تستعد فيه "أوبن إيه آي" لتقديم طلب سري لطرح عام أولي في الولايات المتحدة خلال الأسابيع المقبلة، بحسب تقرير سابق لرويترز، وسط تقديرات قد ترفع قيمة الشركة إلى نحو تريليون دولار مع خطط لجمع ما لا يقل عن 60 مليار دولار.