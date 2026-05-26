الذهب يتراجع مع ارتفاع النفط والدولار يستقر

تراجعت ‌‌‌‌أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بعدما دفعت هجمات أمريكية ⁠⁠⁠⁠جديدة في ⁠⁠⁠⁠إيران أسعار النفط إلى الارتفاع، مما زاد المخاوف بشأن التضخم وبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

انخفض الذهب ⁠⁠⁠⁠في المعاملات الفورية 1% إلى 4525.1 دولارا للأوقية (الأونصة)، وقت كتابة التقرير.

ارتفعت العقود الأمريكية ⁠⁠⁠⁠الآجلة للذهب تسليم يونيو/حزيران قليلا لتبلغ 4558.4 دولارا.

ورغم استمرار المحادثات الإيرانية الأمريكية للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، نفذت قوات أمريكية أمس الاثنين هجمات في جنوب إيران استهدفت قوارب كانت تحاول زرع ألغام ومواقع لإطلاق الصواريخ، فيما وُصفت ⁠⁠⁠⁠بأنها عمليات دفاعية.

وقال كبير ⁠⁠⁠⁠محللي الأسواق في أواندا كلفن وونغ: "رغم أن لدينا اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران في مراحله النهائية، فإن الأضرار التي لحقت بمنشآت إنتاج النفط في ⁠⁠⁠⁠الشرق الأوسط قد تحول فعليا دون عودة تدفقات النفط إلى مستوياتها الطبيعية بسرعة ⁠⁠⁠⁠من الشرق الأوسط إلى بقية العالم".

وأضاف "بدأت السوق ⁠⁠⁠⁠في استيعاب هذا الوضع، إذ تظهر احتمالات مرتفعة جدا لرفع أسعار الفائدة هذا العام".

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2% إلى 98.2 دولارا اليوم الثلاثاء، مع استمرار التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى:

انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.8% ‌‌‌‌إلى 76.66 دولارا للأوقية.

خسر البلاتين 0.9% إلى 1950.70 دولارا.

تراجع البلاديوم 1.1% إلى 1382.42 دولارا.

الدولار يستقر

استقر الدولار ‌‌‌‌اليوم الثلاثاء وسط تضاؤل آمال المستثمرين في التوصل إلى اتفاق قريبا لإعادة ⁠⁠⁠⁠فتح مضيق هرمز ⁠⁠⁠⁠الحيوي وإنهاء حرب إيران، وذلك في أعقاب هجمات أمريكية جديدة على أهداف إيرانية وتصريحات أشارت إلى أن التوصل إلى اتفاق قد يستغرق ⁠⁠⁠⁠بعض الوقت.

وأبقى احتمال التوصل إلى اتفاق أسعار النفط دون 100 دولار للبرميل، وخفف الضغط على عملات الأسواق الناشئة، وعزز الرغبة في المخاطرة بشكل طفيف هذا الأسبوع.

لكن التفاؤل ⁠⁠⁠⁠في السوق ظل محدودا بسبب تعليقات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم الثلاثاء بأن التفاوض على اتفاق مع إيران ربما "يستغرق بضعة أيام".

واستقر مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى- عند 99.031 نقطة.

وعلى صعيد العملات:

انخفض اليورو قليلا إلى 1.163 دولار ‌‌‌‌اليوم بعد ارتفاعه 0.3% أمس الاثنين.

بلغ سعر الين الياباني 159.2 للدولار.

انخفض الدولار الأسترالي، الذي يُنظر إليه في كثير من الأحيان على أنه مؤشر للمخاطر، 0.23% إلى 0.7159 دولار بعد ⁠⁠⁠⁠ارتفاعه 0.65% أمس الاثنين.

سجل الدولار النيوزيلندي 0.5848 دولار، بانخفاض 0.42% قبل قرار السياسة النقدية الذي سيصدره البنك المركزي ⁠⁠⁠⁠النيوزيلندي غدا الأربعاء.

وقالت كبيرة خبراء الاستثمار في ساكسو (Saxo) في سنغافورة شارو تشانانا "الأسواق محقة في تقييم بعض التفاؤل لأن مجرد المضي نحو إعادة فتح مضيق هرمز يقلل من المخاطر الشديدة المحيطة بالنفط

والتضخم والنمو العالمي".

وأضافت تشانانا "الاختبار الحقيقي ليس الاتفاق الرئيسي، بل ما إذا ⁠⁠⁠⁠كان بإمكان الناقلات التحرك بحرية وانخفاض علاوات التأمين، وعودة تدفقات ⁠⁠⁠⁠الطاقة إلى طبيعتها… وحتى ذلك الحين، من المرجح أن تظل التجارة متقطعة ومحفوفة بالمخاطر".

وفي السياق انخفضت عوائد سندات الخزانة بشكل حاد اليوم الثلاثاء مع عودة الأسواق الأمريكية من عطلة، لتلحق بانخفاض عوائد السندات العالمية على خلفية توقعات إبرام اتفاق سلام.