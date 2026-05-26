أرباح شاومي تهوي 43% تحت ضغط ارتفاع تكاليف الرقائق

تراجعت أرباح شركة "شاومي" الصينية 43% خلال الربع الأول من 2026، متأثرة بارتفاع تكاليف رقائق الذاكرة وضعف أداء أعمال الهواتف الذكية، في وقت تواصل فيه الشركة توسيع استثماراتها في السيارات الكهربائية والذكاء الاصطناعي، بحسب رويترز وصحيفة "ذا إيكونوميك تايمز".

وقالت الشركة الصينية المصنعة للهواتف الذكية والسيارات الكهربائية إن صافي أرباحها المعدل بلغ 6.1 مليارات يوان (نحو 899 مليون دولار) خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار، مقارنة بتوقعات المحللين البالغة 6.4 مليارات يوان.

كما سجلت الإيرادات 99.1 مليار يوان (نحو 14.6 مليار دولار)، وهو مستوى جاء أقل من متوسط توقعات الأسواق البالغ 103.4 مليارات يوان.

وأوضحت "شاومي" أن ارتفاع تكاليف رقائق الذاكرة ضغط على هوامش الربحية في قطاع الهواتف الذكية، الذي ما يزال يمثل النشاط الرئيسي للشركة رغم توسعها في قطاعات جديدة.

وقالت صحيفة "ذا إيكونوميك تايمز" إن الشركة تواجه ارتفاعا في تكاليف المكونات الإلكترونية عالميا، في وقت تضخ فيه استثمارات كبيرة في السيارات الكهربائية والذكاء الاصطناعي سعيا لبناء مصادر نمو جديدة بعيدا عن سوق الهواتف الذكية شديدة المنافسة.

وتسعى "شاومي" إلى تعزيز حضورها في سوق السيارات الكهربائية الصينية، التي تشهد منافسة حادة وتراجعا في هوامش الربح، بالتزامن مع سباق واسع بين شركات التكنولوجيا الصينية لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي والخدمات المرتبطة بها.

ويأتي تراجع أرباح الشركة في وقت تواجه فيه شركات التكنولوجيا والإلكترونيات ضغوطا متزايدة بسبب ارتفاع تكاليف الرقائق واضطرابات سلاسل التوريد العالمية، إضافة إلى تباطؤ الطلب الاستهلاكي في عدد من الأسواق الرئيسية.