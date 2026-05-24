بورصة قطر تقفز بأكثر من 2% بدعم القطاعات الرئيسية

قفز مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم الأحد بنسبة 2.28%، مضيفا 236.27 نقطة إلى رصيده، ليصعد إلى مستوى 10615 نقطة مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة، وجاء هذا الصعود بدعم من الأداء الإيجابي لجميع القطاعات.

ووفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، أرجعت بيانات البورصة ارتفاع المؤشر العام إلى صعود قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 2.86%، وقطاع النقل بنسبة 2.61%، وقطاع الصناعات بنسبة 1.83%، وقطاع العقارات بنسبة 1.71%.

كما ارتفع قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.05%، وقطاع الاتصالات بنسبة 0.81%، وقطاع التأمين بنسبة 0.39%.

وسجلت البورصة حتى الساعة العاشرة صباحا (السابعة بتوقيت غرينتش) تداولات تجاوزت 133 مليون ريال (36.4 مليون دولار)