الخطوط المغربية تعلق بعض رحلاتها بسبب ارتفاع أسعار الوقود

أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية، السبت، تعليقا مؤقتا لبعض رحلاتها نحو وجهات أوروبية وأفريقية بسبب ارتفاع أسعار الوقود، جراء تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وقالت الشركة في بيان إنها "اضطرت إلى اتخاذ إجراءات للتكيف على مستوى شبكتها الدولية"، تقضي بتعليق الرحلات الجوية مؤقتا على عدد من خطوطها، وفق ما نقلت وكالة المغرب العربي للأنباء.

وحسب البيان، يأتي هذا القرار "في ظل سياق يتميز بالارتفاع الحاد في أسعار الكيروسين، كنتيجة مباشرة للتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وتباطؤ الطلب على بعض الخطوط".

وأوضحت الشركة أن "الارتفاع الاستثنائي في تكاليف الاستغلال يؤثر بشكل قوي على مجموع قطاع الطيران العالمي ودفع العديد من شركات الطيران إلى مراجعة برمجة رحلاتها وتكييف طاقتها الاستيعابية مؤقتا".

ويشمل التعليق رحلات:

تربط مراكش بكل من مرسيليا وليون وبوردو وبروكسل.

تربط الدار البيضاء بمطارات أفريقية في كل من بانغي وبرازافيل وكينشاسا ودوالا وياوندي وليبرفيل.

خطان يربطان طنجة ببرشلونة وملقة.

وأضافت الشركة أنها "ستعمل على إعادة تشغيل هذه الخطوط تدريجيا حالما تسمح الظروف التشغيلية والاقتصادية بذلك"، مشيرة إلى أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة "من أجل دعم المسافرين المعنيين بهذا التعليق وحصر بأكبر قدر ممكن الأضرار الناجمة عن ذلك".

وكانت الشركة، المملوكة بأكثر من 98% للدولة، أطلقت في عام 2023 برنامجا طموحا يهدف خصوصا إلى زيادة أسطولها من 50 طائرة حاليا إلى 200 بحلول عام 2037.

وأدت الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران -التي بدأت في 28 فبراير/شباط الماضي- وإغلاق طهران مضيق هرمز، إلى ارتفاع حاد في أسعار وقود الطائرات، مما أثار مخاوف بشأن أرباح شركات الطيران وساهم في زيادة أسعار التذاكر.