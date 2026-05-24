كشفت تقارير أمريكية أن إيران تضغط من أجل الإفراج السريع عن أصولها المجمدة في الخارج ضمن إطار اتفاق يجري التفاوض عليه مع الولايات المتحدة لخفض التصعيد في الشرق الأوسط وإعادة فتح مضيق هرمز.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن قيمة الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج تقدر بنحو 100 مليار دولار، بحسب مسؤولين أمريكيين سابقين وخبراء، في وقت تسعى فيه طهران إلى تضمين أي تفاهم جديد بنودا تتعلق بتخفيف العقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة.

ووفقا للصحيفة، تضغط إيران من أجل إنهاء الحصار البحري الأمريكي على موانئها، وإعادة فتح المضيق، والإفراج عن الأصول المجمدة خلال فترة المفاوضات، مقابل استمرار التهدئة وعدم فرض رسوم عبور في المضيق.

وبحسب وول ستريت جورنال، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن مسودة إطار الاتفاق مع إيران "شارفت على الانتهاء"، مضيفا أن بنود الاتفاق "جرى التفاوض على معظمها" وسيكشف عنها قريبا.

وأضاف ترمب عبر منصته "تروث سوشيال": "تم التفاوض إلى حد كبير على اتفاق" بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرا إلى أن الاتفاق المرتقب سيتضمن إعادة فتح مضيق هرمز.

ويؤكد مسؤولون أمريكيون أن إيران لن تتمكن من الوصول إلى الجزء الأكبر من هذه الأموال -التي ستوضع في صندوق إعادة الإعمار من قبل واشنطن وحلفائها- إلا بعد الموافقة على اتفاق نووي نهائي، بهدف تحفيزها على البقاء في المفاوضات.

مهلة 60 يوماً

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتفاق الإطاري قد يمنح واشنطن وطهران مهلة تتراوح بين 30 و60 يوما للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الملفات العالقة، وعلى رأسها البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الأمريكية.

ونقلت الصحيفة عن دان شابيرو، السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل، قوله إن ترمب "عليه أن يختار بين مخاطر التصعيد والتعرض لانتقادات بسبب اتفاق ضعيف"، مضيفا: "لا أحد يعلم أي خيار سيتبناه".

كما قال مايكل سينغ، المسؤول السابق بمجلس الأمن القومي الأمريكي، إن "السؤال الحقيقي هو ما الذي يمكن تحقيقه مقابل التنازلات والمقايضات المطروحة"، في إشارة إلى مطالب إيران الاقتصادية والعقوبات الأمريكية.