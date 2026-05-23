سوريا تنفي تفشي الحمى القلاعية وتتحدث عن محاولات للإضرار بتجارتها

نفى مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية مازن علوش وجود انتشار لمرض الحمى القلاعية بين المواشي في سوريا، مؤكدا استمرار عمليات تصدير المواشي بشكل طبيعي، وذلك بعد قرار عراقي بوقف عبور الحيوانات الحية القادمة من سوريا باتجاه العراق ودول الخليج، بحسب ما نقل تلفزيون سوريا.

وقال علوش لتلفزيون سوريا إن الأنباء المتداولة بشأن انتشار المرض "غير صحيحة ولا تستند إلى أي تقارير رسمية"، مشيرا إلى أن الجهات السورية تواصل التنسيق مع وزارة الزراعة والسلطات العراقية "لمعالجة هذا الملف ووقف أي إجراءات غير مبررة من شأنها الإضرار بمصالح المربين والتجار وحركة التبادل التجاري بين البلدين".

وأضاف أن تصدير المواشي السورية "مستمر بشكل طبيعي عبر الأردن والموانئ السورية"، مؤكدا عدم تسجيل "أي ملاحظات صحية أو اعتراضات من الجهات المختصة في الدول المستوردة".

واتهم علوش "أطرافا مستفيدة" بمحاولة تحويل مسارات الترانزيت والتجارة بعيدا عن العراق والإضرار بحركة العبور عبر الأراضي السورية.

وكانت وزارة الزراعة العراقية أعلنت الجمعة إيقاف مرور الحيوانات الحية القادمة من سوريا باتجاه العراق ودول الخليج، في إجراء وصفته بأنه "وقائي واحترازي مؤقت" لحماية الثروة الحيوانية.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته عبر منصاتها الرسمية، إن القرار جاء بعد "ورود معلومات دقيقة تؤكد انتشار مرض الحمى القلاعية" في عدد من المحافظات السورية، مضيفة أن الإجراءات الصحية والبيطرية "تطبق بكل حزم وبدون تمييز" استنادا إلى التقارير الرسمية وأنظمة الرصد الوبائي.

وأكدت الوزارة العراقية أن الهدف من القرار يتمثل في حماية الثروة الحيوانية والأمن الغذائي ومنع انتقال الأمراض العابرة للحدود، مع التحذير من "نشر معلومات مضللة" تتعلق بالإجراءات البيطرية المتبعة.