وزير مصري: نريد التحول إلى مركز عالمي للحبوب والزيوت الغذائية

قال وزير التموين المصري شريف فاروق، اليوم الجمعة، إن بلاده تهدف إلى التحول إلى مركز عالمي لتجارة وتخزين الحبوب والزيوت الغذائية، وجاءت تصريحات الوزير المصري خلال مؤتمر دولي للحبوب في مدينة سوتشي الروسية.

وأضاف الوزير فاروق أن لدى مصر "إستراتيجية شاملة وطموحة لتحويل البلاد إلى مركز ‌‌لتخزين ومعالجة محاصيل الحبوب والزيوت الغذائية، فضلا عن تجارة الحبوب في أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا ومناطق أخرى.

وأوضح وزير التموين المصري أن مشروع المركز العالمي لتجارة وتخزين الحبوب سيشمل "صوامع حديثة وأنظمة نقل ومرافق معالجة وتخزين الحبوب والسلع الغذائية مستفيدة من موقعها الجغرافي".

تعاون مصري روسي

وذكر المسؤول المصري، خلال افتتاح المنتدى الروسي الخامس للحبوب، أن بورصات السلع الأولية المصرية والروسية يمكن أن تتعاون في تحديث البنية التحتية لتجارة الحبوب في مصر ووضع معايير تسعير وضمان شفافية سلسلة التوريد.

ووفقًا لمنشور لوزارة التموين المصرية، فإن الوزير شريف فاروق استعرض رؤية السلطات المصرية للتعاون مع روسيا في قطاع تجارة الحبوب، وقال إن "مصر لا تنظر فقط إلى استيراد الحبوب وإنما تسعى إلى بناء شراكات إستراتيجية طويلة الأجل تشمل مجالات التخزين والخدمات اللوجستية والتصنيع الغذائي وتطوير سلاسل الإمداد والتجارة".

وتعد روسيا أكبر دولة مصدرة للحبوب في العالم إذ تتوقع أن تصدر 60 مليون طن خلال العام الحالي، في حين تصنف مصر على أنها أكبر مستورد للقمح في العالم ويتوقع أن تستورد هذا العام 13 مليون طن وفق ما ذكرته منصة "إس بي غلوبال" المتخصصة في أسعار الطاقة والسلع الأساسية.

وكانت مصر قد أعلنت في عام 2020 عن إنشاء البورصة السلعية وتشمل سلعا أساسية مثل القمح والزيت والسكر والأرز، وبدأ العمل بهذه البورصة في نهاية عام 2022 بوصفها آلية حكومية لتنظيم تداول بعض السلع القابلة للتخزين عبر منصة إلكترونية تعتمد على آليات العرض والطلب.

وسبق لمسؤولين حكوميين في مصر، ومن بينهم وزير التموين، أن شددوا على ضرورة تفعيل هذه البورصة السلعية لتقليص الحلقات الوسيطة بين المنتجين والتجار والمصانع، والحد من الممارسات الاحتكارية في تجارة سلع أساسية.