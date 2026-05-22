مسؤول: روسيا تطور أكثر من 60 استخداما اقتصاديا للطائرات المسيّرة

تسارع روسيا توسيع الاستخدامات الاقتصادية للطائرات المسيّرة، مع تطوير أكثر من 60 سيناريو لتوظيف الأنظمة الجوية غير المأهولة في قطاعات إنتاجية مختلفة، خصوصا الزراعة، بحسب ما نقلته وكالة "تاس" الروسية عن نائب وزير الصناعة والتجارة فاسيلي شباك.

وقال شباك إن موسكو طورت "أكثر من 60 سيناريو لاستخدام الأنظمة الجوية غير المأهولة لأغراض إنتاجية"، مشيرا إلى أن العمل يجري بالتعاون مع المركز الفدرالي للأنظمة الجوية غير المأهولة.

وأوضح المسؤول الروسي أن استخدام الطائرات المسيّرة يساهم في تسريع تقييم حالة المحاصيل الزراعية وقياس أثر الأسمدة وعمليات المعالجة الزراعية، ما يساعد على خفض التكاليف وتحسين كفاءة الإنتاج.

وأضاف أن الكاميرات المثبتة على الطائرات قادرة على تحديد أماكن تعرض النباتات للإجهاد الزراعي، ومواقع الأعشاب الضارة والآفات، ما يسمح باستخدام الأسمدة والمواد الكيميائية "فقط في الأماكن المطلوبة بدقة" بدلا من معاملة كامل الأراضي الزراعية.

وقال شباك إن هذه التقنيات "تحسن كفاءة العمليات الزراعية بشكل كبير"، كما توفر الوقت، خصوصا في حالات انتشار الآفات الزراعية مثل الجراد، حيث "لا يملك المزارعون يوما أو يومين للتعامل مع المشكلة، بل يجب التحرك بسرعة لإنقاذ المحصول".

وأشار إلى أن الطائرات المسيّرة أصبحت قادرة أيضا على جمع كميات ضخمة من البيانات، تشمل الصور والفيديو والبيانات متعددة الأطياف، في إطار توجه روسي متسارع لاستخدام التقنيات الجوية والرقمية في القطاعات الاقتصادية والإنتاجية.