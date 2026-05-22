الذهب يتراجع بفعل صعود الدولار والنفط يصعد جراء الضبابية بشأن الحرب

انخفض سعر الذهب بشكل طفيف ⁠اليوم الجمعة متجها نحو ⁠تسجيل خسارة أسبوعية ثانية على التوالي، متأثرا بقوة الدولار وارتفاع أسعار النفط اللذين عززا التوقعات برفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، وجاء صعود الخام مدفوعا بالضبابية بشأن إبرام إيران وأمريكا اتفاقا ينهي الحرب.

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.48% ليستقر عند سعر 4521 دولار للأوقية بحدود الساعة 9 و40 دقيقة صباح بتوقيت غرينتش، وانخفض المعدن النفيس بنحو 0.3% خلال ⁠الأسبوع حتى الآن.

ونزلت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم يونيو/حزيران بنسبة 0.32% ليصل إلى 4528 دولار.

وجاء هذا التراجع بفعل صعود الدولار لأعلى مستوى له منذ 6 أسابيع، مما جعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وقال المحلل لدى مؤسسة "ماركس" إدوارد مير إن ما ‌يدفع الذهب إلى الانخفاض هو قوة الدولار، الذي يصعد بدوره بفعل استمرار أسعار الفائدة المرتفعة إلى حد كبير في أنحاء العالم".

مؤشر الدولار

وبلغ مؤشر الدولار 99.23 نقطة مقابل سلة من العملات، وهو ما لا يبتعد كثيرا عن ذروته عند 99.515 ‌التي سجلها في الجلسة السابقة، وهي أعلى مستوى له منذ السابع من أبريل/نيسان الماضي.

وحظي الدولار بدعم إضافي من البيانات التي أظهرت انخفاض طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، في ⁠حين ارتفع نشاط التصنيع إلى أعلى مستوى له في أربع ⁠سنوات في مايو/أيار، مما يؤكد متانة أكبر اقتصاد في العالم.

وجاء صعود العملة الأمريكية نتيجة تضارب الإشارات بشأن إبرام اتفاق بين واشنطن وطهران ينهي الحرب الذي اندلعت منذ 28 فبراير/شباط الماضي، إذ ما تزال الخلافات قائمة بشأن مخزون إيران من اليورانيوم وملف السيطرة على مضيق هرمز، وذلك رغم تصريح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن هناك "بعض الإشارات الإيجابية" في المحادثات بين بلاده وإيران.

وانخفض اليورو 0.03% إلى 1.1613 للدولار، في حين استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3431 للدولار. ويتجه الجنيه الإسترليني للارتفاع 0.8% خلال الأسبوع، بعد أن انخفض بأكثر من 2% الأسبوع الماضي بسبب الأزمة السياسية في بريطانيا.

وأدت قوة الدولار ‌واستمرار ارتفاع أسعار النفط إلى إضعاف العملة اليابانية الين، والذي كافح اليوم الجمعة للبقاء فوق مستوى 159 مقابل الدولار. وانخفض الين 0.1% إلى 159.09 للدولار.

من ناحية أخرى، تظهر أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي" أن الأسواق تتوقع رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأمريكي قبل نهاية العام، مع احتمال قدره 60% لاتخاذ هذه الخطوة بحلول ديسمبر/كانون الأول المقبل.

أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة وسط تزايد شكوك المستثمرين في احتمالات ⁠إحراز تقدم في محادثات ⁠السلام بين الولايات المتحدة وإيران، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.37% لتصل إلى 104.95 دولار للبرميل بحلول الساعة 9 و53 دقيقة صباحا بتوقيت غرينتش، وزادت العقود ‌الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.66% لتصل إلى 98.01 دولار.

وانخفض كلا المؤشرين بنحو 2% أمس الخميس إلى أدنى مستويات لهما عند التسوية في ما يقرب من أسبوعين.

وقال محلل السلع في شركة "راكوتين سكيوريتيز" ساتورو يوشيدا إنه مع استمرار الغموض حول آفاق محادثات السلام، ترتفع أسعار النفط بسبب التوقعات باستمرار عدم الاستقرار في الشرق الأوسط وانقطاع الإمدادات المرتبط بمضيق هرمز".

وأضاف "من المرجح ⁠أن يظل خام غرب تكساس الوسيط في نطاق 90 دولارا ⁠إلى 110 دولارات الأسبوع المقبل، كما كان الحال إلى حد كبير منذ أواخر مارس".