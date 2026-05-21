سوناطراك الجزائرية تورد أول شحنة غاز بترول مسال إلى تشاد

أعلنت شركة النفط الوطنية الجزائرية سوناطراك، الأربعاء، تصدير أول شحنة من غاز البترول المسال (البوتان) إلى تشاد، في خطوة تهدف إلى تعزيز حضورها التجاري بمنطقة الساحل الأفريقي.

وقالت الشركة إن الشحنة جرى تحميلها باتجاه ميناء دوالا في الكاميرون، على أن تُنقل لاحقاً عبر الطريق البري إلى تشاد.

وأوضح البيان أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لاتفاق إطار وقعته سوناطراك في 21 أبريل/نيسان 2026 مع شركة غازكوم، وهي موزع محلي للمنتجات البترولية في تشاد، عقب محادثات بين الجانبين حول إمكانية تموين السوق التشادية بغاز البترول المسال.

وأضافت سوناطراك أن الاتفاق يمثل "خطوة هامة" نحو إقامة علاقة مباشرة مع موزع محلي في منطقة الساحل، ويفتح آفاقاً لإقامة علاقات تجارية "مثمرة ومستدامة" مع موزعين آخرين في أفريقيا.

ومنذ أشهر، تعمل الجزائر على توسيع شراكاتها بمجال الطاقة في محيطها الأفريقي القريب والبعيد، على غرار موريتانيا والنيجر وتشاد وليبيا، في إطار مسعى لتعزيز حضورها كفاعل إقليمي في مجالات النفط والغاز والكهرباء والتعدين.

ولا يقتصر هذا التوجه على تصدير المحروقات فقط، بل يشمل أيضاً نقل الخبرات والتكنولوجيا في مجالات الاستكشاف والتنقيب والتكرير وتطوير البنى التحتية بمجال الطاقة.