خسائر "سبيس إكس" تقفز إلى 4.28 مليارات دولار رغم اقتراب تقييمها من تريليوني دولار

يتجه المستثمرون إلى المراهنة على طرح "سبيس إكس" عند تقييم يقترب من تريليوني دولار، رغم تكبد الشركة خسائر فصلية ضخمة وتسارع الإنفاق على مشاريع الذكاء الاصطناعي والفضاء، بحسب ما أوردته رويترز.

وكشفت الشركة في وثائق الطرح العام الأولي عن خسائر بلغت 4.28 مليارات دولار خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس/آذار 2026، بزيادة تعادل ثمانية أضعاف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

كما أظهرت البيانات أن العجز التراكمي للشركة وصل إلى 41.31 مليار دولار حتى نهاية مارس/آذار، نتيجة الإنفاق الضخم على شبكة "ستارلينك" والصواريخ القابلة لإعادة الاستخدام ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

ورغم ذلك، يراهن المستثمرون على قدرة إيلون ماسك على تحويل "ستارلينك" إلى مصدر تدفقات نقدية يمول تطوير صاروخ "ستارشيب"، الذي تعول عليه الشركة لخفض تكاليف الإطلاق والتوسع في أنشطة الذكاء الاصطناعي.

وحققت "ستارلينك" إيرادات بلغت 3.26 مليارات دولار خلال الربع الأول، بزيادة تقارب الثلث على أساس سنوي، رغم تعرض الهوامش لضغوط ناجمة عن التوسع الدولي وارتفاع النفقات.

في المقابل، قفزت خسائر قطاع الذكاء الاصطناعي إلى 2.47 مليار دولار، بينما تضاعفت النفقات الرأسمالية ثلاث مرات لتصل إلى 7.72 مليارات دولار، متجاوزة الإنفاق المشترك لبقية أنشطة الشركة.

كما تراجعت إيرادات قطاع الفضاء 28.4% خلال الربع الأول، واتسعت خسائره إلى 662 مليون دولار مقارنة بـ70 مليون دولار قبل عام، مع استمرار الإنفاق المكثف على تطوير "ستارشيب".

ونقلت رويترز عن محللين ومستثمرين قولهم إن الرهان الحالي لا يعتمد على المؤشرات المالية التقليدية، بل على توقعات بأن تتحول "سبيس إكس" مستقبلا إلى واحدة من أكبر الشركات العالمية في مجالات الاتصالات والفضاء والذكاء الاصطناعي.