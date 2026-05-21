تداعيات الحرب على إيران تدفع بأفريقيا نحو انفجار اجتماعي

تسببت القفزات غير المسبوقة في أسعار الديزل والبنزين في إشعال فتيل الغضب الشعبي، وتحولت عواصم ومدن كبرى في أفريقيا إلى ساحات للاحتجاجات العنيفة والإضرابات الشاملة التي شلت حركة الحياة اليومية، وذلك نتيجة لتأثيرات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

ورصد تقرير أعدته منال بوعلي للجزيرة التداعيات السلبية الحادة التي ألقت بظلالها على الاقتصادات الأفريقية، مشيرا إلى أن القارة باتت تدفع ثمن صراع دولي لا ناقة لها فيه ولا جمل، وتحديدا عبر بوابة الطاقة والوقود، مما تسبب في موجة من الاضطرابات التي تهدد السلم الأهلي في عدة دول.

وكان من أبرز الدول المتضررة كينيا، التي شهدت مواجهات عنيفة بين قوات الأمن ومحتجين غاضبين من الارتفاع الجنوني لأسعار النقل والسلع الأساسية.

كما شهدت جزر القمر حالة شلل شبه تام جراء إضرابات قطاع النقل التي تسببت في توقف الحركة التجارية، وكذلك اندلعت احتجاجات واسعة في موزمبيق طالبت بتدخل حكومي فوري لكبح جماح التضخم المستورد.

وأشار التقرير إلى أن الأزمة وضعت الحكومات الأفريقية بين فكي كماشة؛ حيث تضخمت فاتورة دعم الوقود بشكل حاد تفوق قدرات الميزانيات المحلية المنهكة أساسا.

وأمام هذا العجز الهيكلي عن احتواء الأسعار المستمرة في الصعود، اضطرت عدة حكومات إلى اتخاذ إجراءات طارئة واستثنائية شملت تقنين استهلاك الطاقة في بعض القطاعات، وإعادة هيكلة الموازنات العامة لإنقاذ الصناديق السيادية من الإفلاس، واللجوء إلى مؤسسات التمويل الدولية للحصول على قروض عاجلة.

وخلص التقرير إلى أن استمرار الحرب في الشرق الأوسط يهدد بتحويل أزمة الوقود في أفريقيا من مجرد ضائقة اقتصادية إلى انفجار اجتماعي وسياسي شامل، قد يطيح باستقرار حكومات كاملة عجزت عن حماية مواطنيها من لهيب الأسعار العالمية.