تتجه سبع دول رئيسية في تحالف أوبك بلس إلى الموافقة على زيادة محدودة في مستهدفات إنتاج النفط لشهر يوليو/تموز المقبل، رغم استمرار اضطرابات الإمدادات الناتجة عن الحرب الإيرانية وإغلاق مضيق هرمز، بحسب ما نقلته وكالة رويترز عن أربعة مصادر مطلعة.

وقالت المصادر إن الدول السبع، وهي السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عمان، قد ترفع مستهدف الإنتاج بنحو 188 ألف برميل يوميا خلال اجتماعها المقرر في السابع من يونيو/حزيران المقبل.

وأضافت أن القرار النهائي لم يحسم بعد، لكنه يأتي ضمن سياسة بدأ التحالف تطبيقها منذ أبريل/نيسان الماضي عبر زيادات شهرية تدريجية في الإنتاج، بعد تثبيت الإمدادات خلال الربع الأول من 2026.

وكانت منظمة "أوبك" قد أعلنت في الأسبوع الأول من مايو/أيار الجاري أن الدول السبع نفسها اتفقت على تطبيق تعديل في الإنتاج بمقدار 188 ألف برميل يوميا اعتبارا من يونيو/حزيران، في إطار جهود دعم استقرار سوق النفط.

وقالت المنظمة حينها إن هذه الخطوة تمنح الدول المشاركة فرصة لتسريع تعويض أي فائض سابق في الإنتاج، مع استمرار مراقبة أوضاع السوق وعقد اجتماع متابعة جديد في 7 يونيو/حزيران لتقييم التطورات واتخاذ قرارات إضافية إذا لزم الأمر.

اضطرابات الإمدادات

ورغم الزيادات المقررة، ما تزال عدة دول داخل التحالف تواجه صعوبات في إيصال الإمدادات بسبب تعطل الشحن عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من تجارة النفط والغاز العالمية.

وأظهرت بيانات "أوبك" أن إنتاج التحالف تراجع إلى 33.19 مليون برميل يوميا في أبريل/نيسان مقارنة بـ42.77 مليون برميل يوميا في فبراير/شباط، فيما انخفض إنتاج دول الخليج وحدها بنحو 9.9 ملايين برميل يوميا.

وتعد السعودية والعراق والكويت من بين الدول القليلة داخل أوبك بلس التي تمتلك طاقة إنتاجية فائضة يمكن استخدامها لتعويض أي نقص في الأسواق، بينما كانت الإمارات تمتلك هذه القدرة قبل انسحابها من التحالف في مايو/أيار الماضي.

ويرى محللون ومندوبون أن خروج الإمارات قد يقلل من نفوذ أوبك بلس في السوق، لكنه قد يعزز التماسك الداخلي بين الأعضاء المتبقين.

ومن المتوقع أيضا أن تبقي الاجتماعات الأخرى لأوبك بلس المقررة في اليوم نفسه على السياسات الحالية دون تغيير، بما في ذلك خفض جماعي للإنتاج يبلغ مليوني برميل يوميا، والممتد حتى نهاية 2026.