السعودية.. الفائض التجاري يقفز في مارس بدعم صادرات النفط

General view of Aramco tanks and oil pipe at Saudi Aramco's Ras Tanura oil refinery and oil terminal
الصادرات النفطية السعودية ارتفعت بـ37.4% خلال شهر مارس/آذار الماضي (رويترز)
Published On 21/5/2026

أظهرت بيانات التجارة الدولية السلعية في السعودية ارتفاع الفائض التجاري للمملكة خلال مارس/آذار الماضي إلى 57 مليار ريال (نحو 15.2 مليار دولار) بزيادة 218.9% عن الفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعا بزيادة الصادرات النفطية وتراجع الواردات.

وبحسب الهيئة العامة للإحصاء:

  • ارتفعت صادرات السلع السعودية بنسبة 21.5% على أساس سنوي خلال مارس/آذار، لتبلغ 115 مليار ريال (نحو 30.6 مليار دولار)
  • قفزت صادرات النفط بنسبة 37.4%، لترتفع مساهمة النفط من إجمالي الصادرات إلى 80.3% مقارنة مع 71% في مارس/آذار 2026.
  • تراجعت الصادرات غير النفطية -بما في ذلك إعادة التصدير- بنسبة 17.3%
  • انخفضت الواردات السلعية السعودية بنسبة 24.8% خلال مارس/آذار، لتصل إلى 58 مليار ريال (نحو 15.4 مليار دولار). وقد أسهم ذلك في اتساع الفائض التجاري ورفع نسبة الصادرات غير النفطية إلى الواردات إلى 39.3% مقابل 35.8% قبل عام.

وبلغ حجم التجارة السلعية الخارجية للسعودية في مارس/آذار الماضي 173 مليار ريال (نحو 46.1 مليار دولار)

الصين أكبر شريك تجاري

أهم الدول الشريكة للصادرات

  • وجاءت الصين في صدارة الوجهات المستقبلة للصادرات السعودية بحصة بلغت 14.1% من إجمالي الصادرات خلال مارس/آذار، وبقيمة 16.2 مليار ريال (نحو 4.3 مليارات دولار).
  • تلتها الهند بنسبة 13.7% وبقيمة 15.8 مليار ريال (نحو 4.2 مليارات دولار).
  • ثم اليابان بنسبة 9.5% وبقيمة 10.9 مليار ريال (نحو 2.9 مليار دولار).

أهم الدول الشريكة للواردات

احتلت الصين المركز الأول بين الدول المصدرة إلى السعودية بحصة 26.7% من إجمالي الواردات، وبقيمة 15.5 مليار ريال.

تلتها الولايات المتحدة بنسبة 8.4% وبقيمة 4.9 مليار ريال.

ثم الإمارات بنسبة 7.1% وبقيمة 4.1 مليار ريال.

وضمت قائمة أبرز الشركاء التجاريين أيضا كوريا الجنوبية ومصر وسنغافورة وبولندا.

ميناء الملك عبد العزيز في الدمام (الهيئة العامة للموانئ السعودية)
أبرز المنافذ الجمركية

وتصدر ميناء جدة الإسلامي المنافذ الجمركية للواردات بحصة بلغت 29.8% من إجمالي الواردات، تلاه مطار الملك عبد العزيز الدولي بنسبة 18.9%، ثم مطار الملك خالد الدولي بنسبة 16.4%.

وفي المقابل، جاء مطار الملك عبد العزيز الدولي في صدارة منافذ الصادرات غير النفطية بحصة بلغت 23.4%، يليه ميناء جدة الإسلامي بنسبة 21.2% ثم منفذ البطحاء بنسبة 8.2%.

