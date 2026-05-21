إنبي المصرية تفوز بأول مشروع نفطي في عُمان

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية فوز شركة إنبي (ENPPI)، الذراع الهندسية لقطاع البترول المصري، بتنفيذ مشروع "بدور- شمال شرق بيربا" المتكامل في سلطنة عمان بقيمة تعاقدية تبلغ 355 مليون دولار، وذلك لصالح شركة تنمية نفط عمان.

وقالت الوزارة في بيان نشرته اليوم الخميس إن المشروع يمثل أول أعمال الشركة في سلطنة عمان، بعد منافسة عالمية مع شركات كبرى تعمل في قطاع الطاقة، معتبرة أن الفوز "إنجاز جديد يضاف إلى سجل النجاحات الخارجية للشركة ويؤكد قدرتها على المنافسة إقليمياً ودوليا".

وأضاف البيان أن المشروع "يؤكد نجاح إستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية في دعم الشركات المصرية للتوسع الخارجي وفتح أسواق جديدة".

توسع خليجي

وبحسب الوزارة، تم التعاقد مع "إنبي" للعمل مقاولا عاما للمشروع بنظام "تسليم مفتاح"، وهو ما وصفته بأنه "محطة فارقة في مسيرة الشركة"، ويعكس نجاح خطتها للتوسع في منطقة الخليج العربي.

ويهدف المشروع إلى رفع قدرة معالجة الغاز في محطة تجميع "بيربا" من 1.4 مليون متر مكعب قياسي يوميا إلى 4.2 ملايين متر مكعب يوميا.

كما يتضمن المشروع تطوير منظومة معالجة واستغلال الغاز لتحسين كفاءة التشغيل وتقليل حرق الغاز إلى الحد الأدنى، دعما لخطة شركة تنمية نفط عمان للوصول إلى هدف "صفر الحرق الروتيني لغاز الشعلة" بحلول عام 2030.