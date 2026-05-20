بلومبيرغ: الحرب تحيي مشروع "قوة سيبيريا 2" للغاز بين روسيا والصين

أعادت الحرب على إيران وأزمة الطاقة الناتجة عنها الزخم إلى مشروع "قوة سيبيريا 2″، وهو خط أنابيب الغاز الضخم الذي تسعى روسيا والصين إلى تنفيذه منذ سنوات، في وقت دفعت فيه اضطرابات الإمدادات عبر الخليج بكين إلى إعادة النظر في أمنها الطاقوي، وفق ما أوردته وكالة بلومبيرغ.

ومن المتوقع أن يحتل المشروع موقعا متقدما على جدول أعمال اللقاء المرتقب بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ في بكين اليوم الأربعاء 20 مايو/أيار، بحسب بلومبيرغ، والتي أشارت إلى أن المشروع قد يعيد رسم خريطة تدفقات الغاز العالمية خلال العقد المقبل.

بديل عن الخليج

ويهدف مشروع "قوة سيبيريا 2" إلى نقل الغاز الطبيعي من شبه جزيرة يامال الروسية في القطب الشمالي إلى شمال شرق الصين، عبر خط أنابيب يمتد لأكثر من 4 آلاف كيلومتر، منها نحو 2600 كيلومتر داخل الأراضي الروسية، ثم قرابة ألف كيلومتر عبر منغوليا.

وترى بلومبيرغ أن الحرب مع إيران وإغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية، جعلا الإمدادات البرية القادمة من روسيا تبدو أكثر جاذبية للصين مقارنة بالشحنات البحرية القادمة من الخليج.

وفي حال وصول "قوة سيبيريا 2" إلى كامل طاقته التشغيلية، سيكون قادرا على نقل نحو 50 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً، وهو مستوى يقترب من قدرة خط "نورد ستريم 1" الذي كان ينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا قبل توقفه. كما يعادل نحو ثلث صادرات روسيا من الغاز إلى أوروبا قبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

تعويض أوروبا

ويمثل المشروع بالنسبة لموسكو محاولة لتعويض جزء من خسائرها في السوق الأوروبية، بعدما اتجهت أوروبا إلى مصادر بديلة للطاقة عقب الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات الغربية الواسعة على قطاع الطاقة الروسي.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة "غازبروم" أليكسي ميلر قد وصف "قوة سيبيريا 2" بأنه "أكبر وأكثر مشاريع الغاز كثافة في رأس المال على مستوى العالم"، بحسب ما نقلته وكالة بلومبيرغ.

وقدّرت مؤسسة "كارنيغي روسيا أوراسيا" كلفة بناء الخط داخل روسيا ومنغوليا بنحو 34 مليار دولار، مع توقعات بألا يدخل المشروع الخدمة قبل عام 2030.

مفاوضات معقدة

ورغم الزخم الجديد في المشروع الضخم، ما تزال المفاوضات بين الجانبين تواجه عقبات تتعلق بالأسعار والكميات.

وذكرت بلومبيرغ أن روسيا تريد التزاما صينيا بشراء كميات ثابتة على مدى 30 عاماً لضمان الإيرادات طويلة الأجل، بينما تسعى الصين إلى مرونة أكبر في العقود، تحسبا لتباطؤ الطلب المحلي أو ظهور بدائل أرخص.

كما بقيت آلية التسعير نقطة خلاف رئيسية بين الطرفين، رغم تأكيد مسؤولين روس أن الغاز سيباع "وفق أسعار السوق".

وفي الوقت نفسه، تخشى بكين من الاعتماد المفرط على مورد واحد، رغم أن روسيا أصبحت بالفعل من أكبر موردي الغاز للصين، بينما يمنحها سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي خيارات أكثر تنوعا ومرونة.

تأثير عالمي

وتشير تقديرات "بلومبيرغ إن إي إف" إلى أن تشغيل "قوة سيبيريا 2″، إلى جانب زيادة التدفقات عبر خطوط الأنابيب الروسية الأخرى، قد يقلص احتياجات الصين من الغاز الطبيعي المسال بأكثر من 40 مليون طن سنوياً، أي ما يعادل أكثر من نصف وارداتها من الغاز المسال خلال العام الماضي.

وقد يؤدي ذلك إلى تحرير كميات إضافية من الغاز للأسواق الأوروبية والآسيوية الأخرى غير الصين، ما قد يخفف الضغوط السعرية والتضخمية على الصعيد العالمي، ولكنه في المقابل قد يضغط على مشاريع تصدير الغاز الجديدة، خصوصاً في أمريكا، التي تسعى إدارة الرئيس دونالد ترمب إلى تعزيز صادراتها من الطاقة.