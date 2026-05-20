النفط يتراجع والذهب يهبط تحت ضغط رهانات الفائدة والحرب

تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد تجدد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن قرب انتهاء الحرب مع إيران، في وقت بقيت فيه الأسواق حذرة من استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة في الشرق الأوسط وتداعياتها على الاقتصاد العالمي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 75 سنتا أو 0.68% إلى 110.23 دولارا للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 94 سنتا أو 0.9% إلى 103.08 دولارا في التعاملات المبكرة.

وكان الخامان القياسيان قد فقدا نحو دولار أمس الثلاثاء بعد تصريحات نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس التي قال فيها إن واشنطن وطهران أحرزتا تقدما في المحادثات، وإن الطرفين لا يرغبان في استئناف العمل العسكري.

وقال توشيتاكا تازاوا المحلل في شركة فوجيتومي سكيوريتيز إن "المستثمرين حريصون على تقييم ما إذا كان بوسع واشنطن وطهران التوصل فعليا إلى صيغة تفاهم وإبرام اتفاق سلام، مع تغير موقف الولايات المتحدة يوميا".

وأضاف "من المرجح أن تظل أسعار النفط مرتفعة نظرا لاحتمال تجدد الهجمات الأمريكية على إيران والتوقعات بأن إمدادات النفط الخام لن تعود سريعا إلى مستويات ما قبل الحرب، حتى لو تم التوصل إلى اتفاق سلام".

ورغم تأكيد ترمب أمام مشرعين أمريكيين أن الصراع "سينتهي سريعا"، فإنه لمح في الوقت ذاته إلى احتمال شن هجمات جديدة على إيران إذا تعثرت المفاوضات.

وتسببت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في إغلاق شبه كامل لمضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية، مما أدى إلى أكبر اضطراب في سوق الإمدادات وفقا لوكالة الطاقة الدولية.

وفي هذا السياق، توقع بنك سيتي بنك ارتفاع خام برنت إلى 120 دولارا للبرميل على المدى القريب، مشيرا إلى أن الأسواق لا تعكس بشكل كامل مخاطر انقطاع الإمدادات لفترات طويلة.

وفي الولايات المتحدة، أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي تراجع مخزونات النفط الخام للأسبوع الخامس على التوالي، إلى جانب انخفاض مخزونات الوقود.

تراجع الذهب

وامتدت تداعيات ارتفاع العوائد والدولار إلى أسواق المعادن النفيسة، حيث تراجع الذهب مع صعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار، مما حد من جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.35% إلى 4466.12 دولارا للأوقية، بينما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9% إلى 4471.10 دولارا.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق في كيه سي إم تريد إن "الذهب يفقد زخمه إلى حد ما في ظل ارتفاع العائدات، والدولار الذي يشهد انتعاشا مع تصاعد رهانات الأسواق على رفع أسعار الفائدة".

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى:

انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.8% إلى 73.22 دولارا للأوقية.

تراجع البلاتين 0.5% إلى 1912.67 دولارا.

ارتفع البلاديوم 0.2% إلى 1356.32 دولارا.

استقرار الدولار

واستقر الدولار قرب أعلى مستوى في 6 أسابيع، مع تصاعد رهانات المستثمرين على احتمال رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة لمواجهة التضخم الناتج عن الحرب وارتفاع أسعار الطاقة.

ووصل العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاما إلى أعلى مستوى منذ عام 2007، في وقت دفعت فيه المخاوف التضخمية المستثمرين إلى بيع السندات عالميا.

كما ارتفع مؤشر الدولار إلى مستوى 99.306، مدعوما بتوقعات الأسواق بأن يبدأ البنك المركزي الأمريكي دورة تشديد نقدي بحلول نهاية العام.

وفي سوق العملات، عاد الين الياباني إلى مستويات قريبة من 160 ينا مقابل الدولار، وهو المستوى الذي سبق أن دفع السلطات اليابانية للتدخل في سوق الصرف خلال الأسابيع الماضية لدعم العملة المحلية.