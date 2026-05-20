"القطرية" تحقق أرباحا قياسية وتختم العام بأقوى وضع مالي في تاريخها

أعلنت مجموعة الخطوط الجوية القطرية اليوم الأربعاء تحقيق صافي أرباح بلغ 7.08 مليارات ريال قطري (نحو 1.94 مليار دولار) خلال السنة المالية 2025-2026. وأكدت المجموعة أن النتائج تعكس "أداء قويا" رغم الاضطرابات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة خلال الأشهر الأخيرة.

وقالت المجموعة إنها نقلت أكثر من 41.8 مليون مسافر خلال العام المالي، مواصلة تعزيز مكانتها بين أكبر شركات الطيران العالمية.

كما أعلنت تحقيق أرباح قبل الضرائب بلغت 7.8 مليارات ريال قطري (نحو 2.1 مليار دولار)، مشيرة إلى أن الأداء القوي جاء رغم تأثر الشهر الأخير بتوترات إقليمية٤.

وأضافت المجموعة أنها واصلت تطوير خدماتها وتعزيز الابتكار وتوسيع الخدمات التشغيلية والرقمية خلال السنة المالية 2025-2026.

وفي قطاع الشحن، قالت الخطوط القطرية إن ذراع الشحن التابعة لها نقلت أكثر من 1.43 مليون طن من البضائع حول العالم، محافظة بذلك على مكانتها كأكبر شركة شحن جوي دولية بحصة سوقية عالمية تبلغ 12%.

وأوضحت أن معدل الالتزام بالمواعيد البالغ 86% وضعها ضمن أفضل 5 شركات طيران عالميا من حيث الانضباط التشغيلي، كما حصلت على جائزة "سيريم البلاتينية للتميز التشغيلي".

أقوى وضع مالي في تاريخها

وأكدت المجموعة أن ميزانيتها العمومية شهدت تحسنا كبيرا، مع ارتفاع إجمالي حقوق الملكية إلى 75.4 مليار ريال (نحو 20.7 مليار دولار)، وتراجع صافي الدين إلى 55.6 مليار ريال (نحو 15.3 مليار دولار)، لتختتم العام "بأقوى وضع مالي في تاريخها".

وقالت إن "هذه المؤشرات مجتمعة تعد أوضح تعبير حتى الآن عن قدرات مجموعة الخطوط الجوية القطرية".

وأشارت إلى أن الطلب القوي من المسافرين، وارتفاع العائدات، والاستخدام القياسي للأسطول، ساهمت في دعم إيرادات الطيران طوال العام، بينما حققت الشركات التابعة في المطارات والضيافة والخدمات الأرضية والتموين أرباحا وفرت "مرونة حقيقية" للمجموعة.

وفي جانب الشراكات، قالت الخطوط القطرية إن تعاونها مع شركات الطيران الأخرى كان "مساهما رئيسيا" في النتائج، بعدما حققت تلك الشراكات 16.7 مليار ريال قطري (نحو 4.6 مليارات دولار)، بما يمثل 30% من إيرادات نقل الركاب، بزيادة بلغت 1.2 مليار ريال عن العام السابق.

وأضافت الشركة أنها تدير أكبر شبكة مشاركة بالرمز في قطاع الطيران العالمي، عبر نحو 5500 رحلة يومية تغطي أكثر من 750 سوقا.

وخلال العام، توسعت الشبكة عبر شراكة تجارية مع فيرجن أستراليا، وتعميق التكامل التجاري مع الخطوط الجوية البريطانية وإيبيريا، إضافة إلى اتفاقيات جديدة رفعت عدد الشركاء إلى 37 شركة طيران.