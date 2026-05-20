الأسهم الآسيوية تتراجع مع قفزة العوائد وترقب نتائج "إنفيديا"

واصلت الأسواق الآسيوية خسائرها الأربعاء تحت ضغط ارتفاع عوائد السندات الأمريكية وتصاعد المخاوف من تضخم مدفوع بالحرب في الشرق الأوسط، بينما تترقب الأسواق نتائج "إنفيديا" بوصفها اختباراً جديداً لزخم قطاع الذكاء الاصطناعي، بحسب ما أوردته رويترز.

وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.687%، وهو أعلى مستوى في 16 شهراً، بينما صعد عائد السندات لأجل 30 عاماً إلى 5.198%، في أعلى مستوى منذ 2007، مع تزايد رهانات الأسواق على احتمال رفع الفائدة الأمريكية مجدداً هذا العام.

ورغم تراجع خام برنت 0.5%، بقي فوق 110 دولارات للبرميل، وسط استمرار إغلاق مضيق هرمز فعلياً، بينما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه قد يضطر إلى "ضرب إيران مرة أخرى".

وتراجع مؤشر "إم إس سي آي" لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان 0.7%، فيما هبط "نيكي" الياباني 1.5% و"كوسبي" الكوري الجنوبي 1.7%.

كما ضغط إعلان نقابة "سامسونغ إلكترونيكس" تنفيذ إضراب لمدة 18 يوماً على أسهم الرقائق الإلكترونية، وسط مخاوف من اضطراب الإمدادات العالمية.

وفي الصين، استقر مؤشر "سي إس آي 300" تقريباً، بينما تراجع "هانغ سنغ" في هونغ كونغ 0.6%، بالتزامن مع لقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في بكين لبحث الحرب في الشرق الأوسط.

وقال توني سيكامور المحلل لدى "آي جي" لرويترز إن الأسواق تشهد "تصحيحاً بعد موجة صعود استثنائية"، مضيفاً أن ارتفاع العوائد الأمريكية بدأ "يثير اضطرابات واضحة داخل الأسواق".

وتتجه الأنظار إلى نتائج "إنفيديا"، مع توقعات بارتفاع الإيرادات بنحو 80% إلى قرابة 79 مليار دولار، وفق تقديرات "إل إس إي جي".