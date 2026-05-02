مصر: اكتشاف جديد للغاز بمنطقة دلتا النيل

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية -اليوم السبت- عن كشف جديد للغاز الطبيعي بمنطقة دلتا النيل، بمعدلات إنتاج تقدر بنحو 50 مليون قدم مكعب يوميا.

وقالت الوزارة -في بيان لها- إن هذا الكشف جاء عقب نجاح حفر البئر الاستكشافية (نيدوكو إن2-) بمنطقة الامتياز، وتتولى تشغيلها شركة إيني الإيطالية بالشراكة مع شركة "بي بي" البريطانية.

وقال وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي إن هذا الكشف، إلى جانب الزيادة في إنتاج الحقول القائمة، يأتي في إطار نجاح قطاع البترول في سداد مستحقات الشركاء الأجانب، مع استهداف الانتهاء منها بالكامل نهاية يونيو/حزيران المقبل، مما يعكس التزام مصر بتعزيز الثقة مع الشركاء وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة.

وأضاف أن انتظام سداد المستحقات أسهم في تشجيع الشركاء على تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف، وزيادة معدلات الحفر والإنتاج، فضلا عن التوسع في تنمية الحقول المتقادمة من خلال مد فترات الاتفاقيات، وهو ما ساعد على جذب استثمارات جديدة لهذه المناطق.

وأوضح الوزير المصري أن قرب موقع البئر من البنية التحتية القائمة (يبعد كيلومترين عن أقرب تسهيلات إنتاج) يتيح سرعة ربطه بالشبكة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وبدء الإنتاج المبكر.

وأوضح الوزير أن هذا الكشف يعد نموذجا لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية القائمة، وزيادة معدلات الإنتاج، ودعم إمدادات الغاز للسوق المحلي.