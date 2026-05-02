بلومبيرغ عن مسؤول إيراني: بدأنا خفض إنتاج النفط

قال مسؤول إيراني إن بلاده بدأت خفض إنتاج النفط بشكل استباقي لتفادي امتلاء خزانات التخزين، في ظل الحصار البحري الأمريكي المتصاعد على صادراتها.

وأوضح المسؤول لوكالة بلومبيرغ، أن طهران تسعى لإدارة الضغوط عبر تقليص الإنتاج تدريجيا بدلا من الوصول إلى مرحلة توقف قسري، مستفيدة من خبرة طويلة في التعامل مع العقوبات.

وتعتمد إيران على تقنيات متقدمة لإيقاف الآبار دون إلحاق أضرار دائمة بها، ما يسمح بإعادة تشغيلها بسرعة عند تحسن الظروف، بحسب مسؤولين في قطاع الطاقة.

وقال المتحدث باسم اتحاد مصدري النفط والغاز الإيرانيين، حميد حسيني، إن بلاده تمتلك الخبرة الكافية للتعامل مع الوضع، مؤكدا أن طهران "ليست قلقة" في المرحلة الحالية.

تكدس التخزين

وأدى الحصار الأمريكي، خاصة في مضيق هرمز، إلى تراجع الصادرات بشكل حاد، ما دفع إيران إلى اللجوء إلى التخزين العائم، حيث تتجمع ناقلات النفط قرب جزيرة خرج، مركز التصدير الرئيسي.

وتظهر بيانات شركة كبلر وجود نحو 18 ناقلة في الخليج وبحر عُمان بسعة تصل إلى 35 مليون برميل، فيما تشير تقديرات فورتكسا إلى أن القدرة الإجمالية للتخزين العائم الإيراني تتراوح بين 65 و75 مليون برميل.

وتشير تقديرات شركة كبلر إلى أن إيران قد تقترب من بلوغ حدود طاقتها التخزينية خلال نحو 12 إلى 22 يوما في حال استمرار مستويات الإنتاج الحالية، ما قد يفرض خفضا أوسع في الإنتاج إذا استمر الحصار.

في المقابل، تبحث طهران عن بدائل مثل النقل البري إلى دول مجاورة أو السكك الحديدية إلى الصين، رغم محدودية هذه الخيارات مقارنة بالنقل البحري.