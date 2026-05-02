بلومبيرغ عن مسؤول إيراني: بدأنا خفض إنتاج النفط

بدأت إيران خفض إنتاجها النفطي بالفعل في خطوة استباقية لتفادي بلوغ حدود القدرة التخزينية، بدلا من انتظار امتلاء الخزانات بالكامل، بحسب ما نقلت بلومبيرغ عن مسؤول إيراني رفيع.

كما نقلت بلومبيرغ عن مسؤولين إيرانيين أن ضخ النفط "لا يمكن أن يستمر إلا لفترة محدودة"، في ظل القيود المفروضة على التخزين، مؤكدين أن المسألة باتت مرتبطة بمدى القدرة على تحمّل الضغوط الاقتصادية لفترة أطول.

وأفاد مسؤولون مطلعون على سياسة الطاقة الإيرانية -وفق بلومبيرغ- بأن البلاد قد تواجه نفاد قدراتها التخزينية خلال نحو شهر، إذا استمرت وتيرة الإنتاج الحالية دون تخفيضات إضافية.

وفي هذا السياق، أشار مسؤول إيراني رفيع إلى أن خفض الإنتاج قد يؤثر على نحو 30% من الاحتياطيات النفطية، لكنه اعتبر أن "المخاطر قابلة للإدارة" بفضل الخبرات التشغيلية والهندسية التي طورتها طهران خلال سنوات العقوبات.

كما أوضحت بلومبيرغ، نقلا عن مصادرها، أن إيران اكتسبت خبرة في إيقاف الآبار مؤقتا دون إلحاق أضرار دائمة بها، وإعادة تشغيلها بسرعة، نتيجة دورات متكررة من الاضطرابات التي مر بها قطاع النفط خلال فترات العقوبات والتوقفات السابقة.

وتعكس هذه الخطوات محاولة لإدارة تدفقات الإنتاج في ظل ضغوط لوجستية متزايدة، مع استمرار القيود على التصدير والتخزين.