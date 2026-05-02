نقلت رويترز عن مصدرين وصفتهما بالمطلعين -⁠مساء أمس ⁠⁠الجمعة- قولهما إن شركة الطيران منخفضة التكلفة سبيريت إيرلاينز التي أعلنت إفلاسها تستعد لوقف عملياتها عند نحو الساعة ⁠⁠3:00 صباح اليوم السبت (07:00 بتوقيت غرينتش).

وقال أحد المصدرين إن اجتماع مجلس إدارة سبيريت انتهى دون التوصل إلى ⁠⁠اتفاق لإنقاذ الشركة.

من جهتها، أفادت وكالة أسوشيتد برس أن الشركة ستوقف عملياتها على الفور اليوم السبت بعد 34 عاما من العمل، ونقلت عن الشركة قولها إنها "بدأت في تصفية منظمة لعملياتنا، اعتبارا من الآن".

وأضافت شركة الطيران أنها ألغت جميع الرحلات الجوية ولم تعد خدمة العملاء متاحة.

وسيؤدي انهيار سبيريت إلى فقدان آلاف الوظائف، لتصبح بذلك أول شركة طيران تفشل جزئيا بسبب زيادة أسعار وقود الطائرات خلال حرب إيران المستمرة منذ شهرين.

وتدير الشركة مئات الرحلات اليومية وتوظف نحو 17 ألف شخص.

وبحسب رويترز، يشكل ذلك ضربة ‌‌للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذي كان اقترح تخصيص 500 مليون دولار لإنقاذ سبيريت رغم معارضة بعض أقرب مستشاريه وكثير من الجمهوريين في الكونغرس.

ولم تتعرض أي شركة طيران أمريكية بحجم سبيريت للتصفية منذ عقدين، إذ كانت تستحوذ في مرحلة ما على 5% من ⁠⁠الرحلات الجوية في الولايات المتحدة.

وساعدت سبيريت في ⁠⁠إبقاء أسعار تذاكر الطيران منخفضة في الأسواق التي تنافست فيها مع شركات طيران كبرى.

وقال وزير النقل شون دافي لرويترز إنه حاول إقناع عدد ⁠⁠من شركات الطيران بشراء سبيريت لكنه لم يجد من يرغب في ذلك.

وأضاف "ما الذي ⁠⁠يمكن أن يشتريه أحدهم؟… إذا ⁠⁠لم يرغب أحد آخر في شرائها، فلماذا نشتريها نحن؟".

وتقول رويترز إن متحدثا باسم الشركة رفض التعليق على المناقشات الجارية.

وقال ترمب أمس الجمعة إن البيت الأبيض قدم ‌‌لشركة سبيريت ودائنيها اقتراحا نهائيا لمحاولة إنقاذ شركة الطيران.

واتصل البيت الأبيض بشركات طيران أخرى لمناقشة كيفية استيعاب الركاب الحاملين ‌‌لتذاكر ‌‌سبيريت.

وأعلنت شركات يونايتد إيرلاينز وأمريكان إيرلاينز وفرونتير إيرلاينز وجيت بلو أمس الجمعة أنها تستعد لتقديم الدعم لعملاء سبيريت.

