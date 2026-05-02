"ستاندرد آند بورز" تبقي التصنيف الائتماني لقطر عند "AA/A-1+"

أبقت ‌‌وكالة "ستاندرد آند بورز غلوبال" للتصنيف الائتماني -الجمعة- على التصنيفات ⁠⁠السيادية لقطر ⁠⁠عند "AA/A-1+"، وتوقعت أن تساعد "الأصول المالية والخارجية الكبيرة المتراكمة" لدى قطر في تخفيف أثر الحرب الأمريكية ⁠⁠الإسرائيلية على إيران.

وقالت الوكالة "على الرغم من الصراع في المنطقة وتأثيره على إنتاج الغاز، لا تزال تصنيفاتنا لقطر مدعومة ⁠⁠بمراكز الأصول الصافية الخارجية والمالية الضخمة للبلاد، التي تدعمها الأموال الموجودة في صندوق الثروة السيادي (جهاز قطر للاستثمار) بالإضافة إلى صناديق أخرى".

وأبقت "ستاندرد آند بورز" على النظرة المستقبلية لقطر عند "مستقرة"، متوقعة أن ‌‌تستقر ‌‌الأوضاع في المنطقة تدريجيا وأن تُستأنف التدفقات التجارية عبر مضيق هرمز في النصف الثاني من عام 2026.

وتوقعت الوكالة انكماش ⁠⁠اقتصاد قطر بنحو 5% بالقيمة الحقيقية في عام 2026، مع بقاء إنتاج الغاز الطبيعي ⁠⁠المسال أقل بكثير من مستويات ⁠⁠ما قبل الحرب، وتأثر القطاعات غير الهيدروكربونية مثل التجارة والتصنيع والضيافة بتداعيات الحرب.

والشهر الماضي قال صندوق النقد الدولي إن قطر من بين اقتصادات الخليج التي ‌‌من المتوقع أن تنكمش هذا العام.

وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أكدت في مارس/آذار الماضي تصنيف قطر طويل ⁠⁠الأجل بالعملة ⁠⁠الأجنبية عند (إيه-إيه) "AA" مع نظرة مستقبلية "مستقرة"، مشيرة إلى أن ميزانيتها العمومية القوية وخططها لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال ⁠ ⁠بشكل كبير من شأنها أن تساعد في التخفيف من تأثير الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وأدت الحرب على إيران إلى تعطيل الشحنات من ممر النفط الأهم في العالم، مضيق هرمز الذي يمثل 20% من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

وأعلنت قطر حالة القوة القاهرة على جزء من إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال في مارس/آذار الماضي، بعد ضربات إيرانية ألحقت أضرارا بالبنية التحتية في مجمع رأس لفان الضخم للغاز ⁠⁠الطبيعي المسال، مما أدى إلى تعطيل ⁠⁠نحو 17% من طاقة قطر الإنتاجية، وقد تستغرق الإصلاحات ما يصل إلى خمس سنوات.