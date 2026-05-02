رويترز: "أوبك بلس" يتفق مبدئيا على زيادة طفيفة في حصص إنتاج النفط

نقلت رويترز عن مصدرين "مطلعين" على توجهات أوبك بلس، قبيل ⁠⁠⁠⁠اجتماع التحالف المقرر ⁠⁠⁠⁠عقده غدا الأحد، أن 7 دول أعضاء فيه اتفقت مبدئيا على رفع أهداف إنتاج النفط بنحو 188 ألف برميل يوميا في ⁠⁠⁠⁠يونيو/حزيران المقبل، مواصلة بذلك خططها رغم انسحاب الإمارات من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والتحالف.

وتعد زيادة الإنتاج رمزية إلى حد كبير في الوقت الحالي ⁠⁠⁠⁠مع توقف معظم الشحنات عبر مضيق هرمز بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والتي تتسبب في اضطراب أكبر بكثير في إنتاج الدول الأعضاء في أوبك مقارنة بالأهداف المتفق عليها للمجموعة.

وتقترب هذه الزيادة من تلك التي أُقرت الشهر الماضي والبالغة 206 ‌‌‌‌آلاف برميل يوميا، بعد خصم حصة الإمارات التي أعلنت بشكل مفاجئ الأسبوع الماضي قرار انسحابها اعتبارا من الأول من مايو/أيار الحالي.

وأشار أحد المصدرين إلى أن هذا القرار يؤكد استمرار أوبك بلس في نهجه المعتاد.

وأدت الحرب مع إيران وإغلاق مضيق هرمز إلى خنق ⁠⁠⁠⁠صادرات المنتجين الكبار في أوبك بلس من دول الخليج.

وشهدت إيران -العضو في أوبك لكن ليست من الدول ⁠⁠⁠⁠السبع المجتمعة غدا- انخفاضا في صادراتها بسبب الحصار الأمريكي المفروض عليها في أبريل/نيسان المنصرم.

وقالت منظمة أوبك في تقرير صدر الشهر ⁠⁠⁠⁠الماضي إن متوسط إنتاج النفط من جميع أعضاء تحالف أوبك بلس بلغ 35.06 مليون برميل يوميا في مارس/آذار الماضي، بانخفاض 7.7 ملايين برميل يوميا عن فبراير/شباط مع قيام العراق والسعودية بأكبر التخفيضات بسبب قيود الصادرات.

وخارج منطقة الخليج، خفضت روسيا أيضا ‌‌‌‌إنتاجها بعد أضرار لحقت بالبنية التحتية جراء هجمات أوكرانية بالطائرات المسيرة.

والدول السبع المجتمعة غدا هي: السعودية والعراق والكويت والجزائر وكازاخستان وروسيا وعُمان.

ومع انسحاب الإمارات، ‌‌‌‌يضم أوبك بلس ‌ ‌‌ ‌الآن 21 دولة عضوا منها إيران، لكن في السنوات القليلة الماضية لم تشارك سوى الدول السبع بالإضافة إلى الإمارات في اتخاذ قرارات الإنتاج الشهرية.